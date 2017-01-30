Российские педагоги одобряют введение раздела по устной речи в ГИА

КАЛУГА, 30 января. /ТАСС/. Педагоги из разных регионов России с одобрением восприняли сообщение о введении с 2017 года в Государственной итоговой аттестации (ГИА), которую сдают в 9 классе, нового раздела - устной речи. По мнению специалистов, это положительно повлияет на владение учащихся русским языком.

"Устная речь развивает критическое мышление школьников, учит аргументированно излагать свою точку зрения, что очень значимо в жизни и профессиональной деятельности", - считает руководитель лаборатории региональных образовательных проектов Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Ирина Мурзина.

Низкое качество речи школьников и студентов

При этом, на данный момент специалисты сферы образования отмечают низкое качество речи среди школьников и студентов.

Заведующая кафедрой филологии Новосибирского государственного технического университета Галина Мандрикова обращает внимание на общение детей на занятиях и переменах. В частности, филолог приводит в качестве примера часто встречающуюся просторечную замену предлога "из" на предлог "с": "приехал с Барнаула" вместо "приехал из Барнаула".

С идеей введения раздела "устная речь" согласны в Южно-Сахалинске. Учитель русского языка и литературы гимназии №2 Вера Маслова, отмечает, что очень часто ребята, подготовившие интересный доклад к конференции, не могут его представить. "У них нет точности выражения мысли, они теряются, когда начинают говорить", - делится педагог, проработавшая в образовании более 30 лет. Также в Сахалинской области считают, что преподавание предмета "устная речь" необходимо начинать с первого класса.

Русский язык - маркер состоятельности человека

Владение русским языком должно стать определенным маркером состоятельности человека, считает ректор Адыгейского госуниверситета Рашид Хунагов.

"Как здоровый образ жизни становится доминантой в молодежной среде, так и владение русским языком должно стать определенным маркером состоятельности человека. Век компьютеризации привел к пренебрежительному подходу по отношению к языку. Важно возвратить вкус к чтению классики, умению мыслить и красиво излагать свои мысли собеседникам", - отметил Хунаганов.

Проблем с кадрами не возникнет

С профессиональными кадрами проблем при внедрении раздела "устная речь" не возникнет. Ректор Российского государственного педагогического университета им. Герцена в Санкт-Петербурге Сергей Богданов сообщил корреспонденту ТАСС, что университет в сжатые сроки может подготовить специальную программу повышения квалификации для учителей русского языка и литературы, которые будут готовить детей к экзамену по устной речи.

Ряд специалистов считает, что устная речь может преподаваться и в рамках изучения русского языка. "Для этого в программу необходимо внедрить обязательный модуль по практической риторике", - сказала руководитель ООП "Филология" Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Гаталья Милянчук. По ее словам, преподавать такой предмет могли бы сами учителя русского языка.

Проблем в педкадрах не возникнет и в Дагестане. "Что касается проблем, тормозящих реализацию этой инициативы у нас в регионе, не должно быть. Могут только возникнуть вопросы в технологическом обеспечении этого процесса, а вот проблем в педагогическом, кадровом вопросе у нас не будет", - заявил первый заместитель министра образования и науки Дагестана Ширали Алиев.

Если внедрение раздела "устной речи" в пилотных регионах пройдет успешно, то остальные готовы оперативно подключиться к этой работе. Так, Бурятия готова разработать специальное программное обеспечение и с будущего года начать его внедрение. В ДВФУ уже сделан шаг в формировании необходимой программы: в рамках реализации новой модели "Образование 2.0" кафедрой русского языка и литературы университета разработан и реализуется общеобразовательный курс "Риторика и академическое письмо" для студентов всех направлений.

Отсутствие языковой среды может привести к провалу

По мнению учителя русского языка и литературы средней школы №20 Грозного Розаны Солтамурадовой, "устный язык вводить рано". "Это особенно касается субъектов, где не говорящие на русском языке дети. К этому надо готовить с младших классов, за один или два года не получится, просто будет провал. В ряде школ в 11-х классах была апробация, процесс идет сложно, есть классы, где 40% умеют свободно говорить на русском, есть классы, где 90%", - сказала педагог.

Еще одним фактором, который может помешать успешной реализации проекта, специалисты считают короткий срок для подготовки к экзамену. "На мой взгляд, это ненужная трата государственных средств. Экзамен нужно сдавать через три - четыре месяца, но еще нет ни программ, ни тестов, не разработан регламент экзамена. Я бы не стала вводить такой экзамен, но на крайний случай проводить его только в стенах школы", - считает учитель русского языка и литературы Верхнебалкарской средней школы номер 1 КБР с 29-летним стажем Кезибан Настуева.

Накануне глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что с 2017 года в Государственной итоговой аттестации (ГИА), которую сдают в 9 классе, будет введен новый раздел - устная речь. В этом году проект будет реализован в ряде пилотных регионов, через год - по всей стране. Целью проекта является обучение "умению говорить, выражать свои мысли и красиво разговаривать на родном языке".