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Власти Петербурга пока не обсуждают сокращения сотрудников музея "Исаакиевский собор"

Общество
31 января, 10:37 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, января. /ТАСС
Также пока не обсуждается продление контракта директору музея Николаю Бурову, сообщил председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Власти Петербурга пока не обсуждают вопрос возможного сокращения сотрудников музея "Исаакиевский собор" в связи с передачей храма в пользование РПЦ. Об этом журналистам сообщил председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко.

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"Пока у нас никаких поручений нет. Надеюсь, что этот год еще поработают в соответствии с принятым бюджетом, показатели на этот год установлены. Деятельность "Исаакиевского собора" (музея - прим. ТАСС) постараемся сохранить", - сказал Сухенко. Он отметил, что вопрос еще предстоит изучить, и возможность трудоустройства в другое учреждение будет зависеть также от самих сотрудников Исаакия.

Глава комитета также сообщил, что продление контракта директору музея Николаю Бурову пока также не обсуждается. "Контракт у Николая Витальевича заканчивается летом, вопрос пока не обсуждается. Я считаю, что лучше него переход никто не осуществит - его авторитет, его знания, конечно, нужны", - подчеркнул Сухенко.

История вопроса

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что принято решение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", при этом здание собора останется в собственности Санкт-Петербурга.

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У передачи собора в пользование РПЦ нашлись как сторонники, так и противники. Заксобрание Петербурга приняло обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой передать собор церкви в минимальные сроки. В то же время противники передачи Исаакия подали административный иск к Смольному, в котором они оспаривают решение городских властей. На прошлой неделе суд отказал им в принятии иска в производство.

Петицию в Интернете против передачи Исаакиевского собора РПЦ подписали более 200 тыс. человек. В минувшую субботу в Петербурге прошел митинг против передачи собора, в котором приняло участие около двух тысяч человек.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. Исаакий находится под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетило около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывало около 3,9 млн туристов.

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