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Вход в музей "Ельцин Центра" в день рождения первого президента России будет бесплатным

Общество
1 февраля, 1:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, февраля. /ТАСС
В музее пройдут творческие встречи с Наиной Ельциной и режиссером Александром Сокуровым
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Вход в музей "Ельцин Центра" в среду, в день 86-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина, будет бесплатным.

"В честь дня рождения первого президента России сегодня вход в музей бесплатный. Участие в большинстве специальных программ, которые мы подготовили для аудитории разных возрастов, также бесплатное, нужно только заранее записаться, - уточнили в "Ельцин Центре". - В обычные дни разовое посещение музея обходится одному человеку в 200 рублей, семье - в 400 рублей".

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Как отметили в музее, в этот день пройдут творческие встречи с женой первого президента России Наиной Ельциной и режиссером Александром Сокуровым. "Наина Иосифовна впервые зачитает фрагменты своих мемуаров, которые готовятся к печати. Сокуров представит фильм "Пример интонации". Главным героем картины, вышедшей в 1991 году, является Борис Николаевич", - отметили в "Ельцин Центре".

Любой горожанин в этот день сможет рассказать в музее, как в девяностые годы он отмечал дни рождения, а также узнать, что подарили Ельцину на 60-летний юбилей. С другими фактами "неофициальной истории Ельцина" познакомит специальная экскурсия "Другая жизнь президента".

Первого февраля будет обновлена экспозиция витрины "История одного экспоната". "На этот раз музей представит коллекцию теннисных ракеток, которая символизирует повальное увлечение этим спортом во времена Ельцина", - пояснили в центре.

Важное событие произойдет для ученых и исследователей. "Состоится открытие читального зала архива-библиотеки "Ельцин Центра", где каждый желающий теперь сможет получить доступ к более чем 200 тыс. документов, связанных со временем президентства Бориса Ельцина", - отметили в музее. А для юных посетителей сотрудники центра подготовили занятие "В фокусе - президент", которое поможет школьникам узнать важнейшие функции президента и основные положения Конституции РФ.

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