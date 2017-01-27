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Наина Ельцина впервые зачитает фрагменты своих мемуаров в "Ельцин Центре" 1 февраля

Новости Урала
27 января, 12:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, января. /ТАСС
Рукопись книги о жизни супруги первого президента России готовится к печати
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Материал из 1 страницы
Вдова первого президента России Наина Ельцина

Вдова первого президента России Наина Ельцина

© Сергей Бобылев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Жена первого президента России Наина Ельцина 1 февраля - в день 86-летия со дня его рождения - впервые зачитает фрагменты своих мемуаров в Президентском центре им. Б. Н. Ельцина. Об этом сегодня ТАСС сообщили в самом центре.

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"Наина Иосифовна впервые прочтет фрагменты своих мемуаров. Работу над книгой о своей жизни она начала несколько лет назад. Сейчас рукопись готовится к печати", - сказали в "Ельцин Центре". Информацию о темах, которые будут затронуты в ее выступлении, организаторы мероприятия пока не раскрывают.

В "Ельцин Центре" отметили, что в день рождения первого президента России для школьников будет проведено музейное занятие "В фокусе - президент". "На конкретных исторических примерах юные посетители сформулируют важнейшие функции президента и смогут проверить свои выводы при помощи Конституции РФ", - уточнили в музее.

1 февраля экскурсия "Другая жизнь президента" познакомит "с неофициальной историей Ельцина". "Экспозиция Музея первого президента России рассказывает в основном о Борисе Ельцине как политике. Но был и другой Ельцин - муж, отец, друг. В музее хранится множество документов, артефактов, видеоматериалов, рассказывающих о личной жизни президента, его хобби и увлечениях, любимых книгах и блюдах, и многом другом", - пояснили в центре.

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Вечером 1 февраля в центре пройдет творческий вечер режиссера Александра Сокурова. "Сокуров представит фильм "Пример интонации" и встретится со зрителями", - отметили в "Ельцин Центре". Главным героем картины, вышедшей в 1991 году, является Ельцин. Режиссер ведет разговор с первым президентом России в кругу его семьи.

"Ельцин Центр" - общественный, культурный и образовательный центр, открытый в Екатеринбурге в 2015 году при участии фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина" на территории квартала Екатеринбург-Сити.

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