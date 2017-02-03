"Ведомости": кабмин РФ рассматривает возможность производства лекарств в обход патентов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ может поручить ФАС, Минпромторгу и Минздраву подготовить законопроект, который позволит выдавать разрешения на использование лекарств без согласия обладателя патента. Об этом пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания проект протокола поручений зампреда правительства Ольги Голодец.

По данным издания, инициативу обсудят в пятницу на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, которое будет посвящено проблеме распространения ВИЧ-инфекции в России.

Чтобы снизить заболеваемость ВИЧ в России, необходимо больше лекарств, однако для их закупки приходится исходить из имеющихся средств. В отсутствие иных механизмов обеспечения доступа россиян к препаратам возможно узаконить принудительное лицензирование антиретровирусных препаратов, сказал газете представитель Минпромторга. Также стоит определить перечни лекарств, производство которых стоит наладить в России.

Ранее ФАС уже подготовила поправки в ГК, согласно которым можно использовать патенты без согласия правообладателя в целях национальной безопасности, напомнил "Ведомостям" начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев. Документ поручил разработать первый вице-премьер Игорь Шувалов, сейчас проект проходит публичное обсуждение на портале regulation.gov.ru