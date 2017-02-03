Голодец поручила в течение пяти дней проверить закупки препаратов от ВИЧ в Москве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Ольга Голодец поручила в течение пяти дней проверить ситуацию с закупкой препаратов для терапии ВИЧ в Москве. Об этом она сообщила на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

В рамках совещания представитель ФАС Тимофей Нижегородцев отметил, что в ряде регионов существуют значительные перебои с лекарствами для терапии ВИЧ. В том числе, по словам Нижегородцева, в Москве в схемы лечения вписывают препараты, которые уже не рекомендованы ВОЗ.

"Коллеги, пять дней для проверки ситуации в Москве по закупкам лекарств", - сказала Голодец.

Стратегия борьбы с ВИЧ

В конце октября 2016 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2020 года и дальнейшую перспективу. Среди прочего стратегией предусматривается создание реестра ВИЧ-инфицированных.

Отдельные положения стратегии посвящены необходимости оказания социальной помощи ВИЧ-инфицированным, поддержки зараженных детей.

К основным целям стратегии относится также совершенствование законодательства в области профилактики ВИЧ-инфекции, социальной поддержке и реабилитации зараженных, а также поддержки некоммерческих организаций в работе с лицами из групп повышенного риска