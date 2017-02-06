Большинство россиян высказались против отмены "закона Димы Яковлева"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Более половины (54%) россиян против отмены запрета на усыновление российских детей американцами, введенного в начале 2013 года, так называемого "закона Димы Яковлева". Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Даже при условии предоставления гарантий безопасности жизни и здоровья усыновленных детей со стороны США и других стран, 54% наших сограждан высказываются категорически против отмены закона", - говорится в сообщении. Обратной позиции придерживается 41% респондентов.

По данным опроса, 71% опрошенных в целом одобряют закон, при этом доля противников запрета достигла максимума за все годы измерений - 25% (20% в 2014 году, 14% в январе 2015 года). Что касается ситуации с усыновлением в России, то доля респондентов, допускающих усыновление ребенка, составила 30% (21% в 2015 году). Только 2% опрошенных россиян сообщили о том, что уже являются приемными родителями. Вместе с тем, отмечается рост числа усыновителей в окружении респондентов: если в октябре 2015 г. о наличии таких знакомых говорили 26% россиян, то в начале 2017 г. - уже больше трети (35%).

"С каждым годом растет доля не только тех, кто декларирует готовность помочь детям-сиротам или допускает для себя возможность усыновления, но и тех, кто реализует такие намерения на практике. Позитивная динамика была достигнута, в том числе, и благодаря реализации мер социальной поддержки со стороны государства - введению соответствующих льгот, увеличению пособий на детей и их ежегодной индексации", - комментирует результаты опроса директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 28-29 января 2017 г. Объем выборки 1200 человек. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Закон "Димы Яковлева"

В декабре 2012 года в России был принят закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан РФ" ("закон Димы Яковлева", названный в память о ребенке из РФ, погибшем в приемной семье в США). Он предусматривает возможность введения санкций в отношении граждан США, подозреваемых в нарушении прав человека, и запрещает усыновление российских детей американцами.

17 января Европейский суд по правам человека признал неправомерным запрет на усыновление российских детей американцами. Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что в результате принятия данного документа была нарушена статья 14 Европейской конвенции по правам человека ("Запрещение дискриминации"). Иск против России был подан от имени 45 граждан США, которые планировали усыновить российских детей, но не смогли это сделать после изменений в российском законодательстве. ЕСПЧ принял решение, что Россия должна выплатить компенсацию в размере €3 тыс. каждому из истцов, фигурирующих в деле, а также возместить судебные издержки.

Минюст России заявил о намерении в течение трех месяцев обжаловать решение ЕСПЧ.