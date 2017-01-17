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Минюст РФ: ЕСПЧ неоправданно применил понятие "частной жизни" к "закону Димы Яковлева"

Политика
17 января, 17:00 дата обновления: 17 января, 17:10 UTC+3
В ведомстве отметили, что введение в РФ ограничений на усыновление детей не нарушало международных норм
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© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министерство юстиции России считает, что Страсбургский суд при вынесении решения по жалобе граждан США на "закон Димы Яковлева" неоправданно подвел правоотношения между американскими усыновителями и детьми-сиротами под понятие "частной жизни". Об этом ТАСС сообщили в Минюсте России.

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"Минюст России полагает, что Европейский суд по правам человека неоправданно расширил толкование правоотношений, сложившихся между гражданами США и детьми-сиротами, подведя их под понятие "частная жизнь", включающее в себя право устанавливать и развивать отношения с другими людьми, право на "личное развитие", право на самоопределение, право на гендерную идентификацию, сексуальную ориентацию и сексуальную жизнь", - сообщили в Минюсте России.

"Именно подобное расширительное толкование позволило Европейскому суду сослаться на якобы имеющиеся нарушения прав американских заявителей, предусмотренных во взаимосвязи статей 14 и 8 Конвенции о защите прав и свобод", - отметили в Минюсте РФ.

Обоснование позиции

В ведомстве также заявили, что Минюст в течение трех месяцев обоснует позицию для обжалования решения ЕСПЧ.

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"В настоящее время постановление Европейского Суда по делу "А.Н. и другие против России" в законную силу не вступило. В течение трех месяцев Минюст России совместно с компетентными государственными органами проведет правовой анализ соответствующего судебного акта и организует подготовку правовой позиции Российской Федерации в целях его обжалования в Большую палату Европейского Суда по правам человека", - подчеркнули в Минюсте.

"Минюст России по-прежнему исходит из того, что введение в Российской Федерации законодательных ограничений на усыновление не нарушало каких-либо международных норм и соответствовало Конституции Российской Федерации", - подчеркнули в Минюсте.

В ведомстве отметили, что "в своей деятельности власти РФ исходили и исходят из необходимости обеспечения эффективной защиты интересов детей, а также законных прав и интересов потенциальных усыновителей - граждан Российской Федерации".

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Во вторник ЕСПЧ постановил, что "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских сирот гражданами США, противоречит статье 14 Европейской конвенции о защите прав человека, а также обязал Россию выплатить компенсацию в размере 3 тыс. евро каждому из истцов, подавших жалобу. При этом суд счел, что непосредственно права детей нарушены не были.

Данное решение вынесено по итогам рассмотрения дела "А. Н. и другие против России". Как отметили в ЕСПЧ, речь идет о коллективном иске, поданном 45 гражданами США "как лично, так и от имени 27 российских детей". Рассмотрев данное дело, суд счел, что "запрет на усыновление незаконным образом дискриминировал приемных родителей" в связи с тем, что лишил возможности усыновлять российских детей претендентами из США, основываясь исключительно на гражданстве приемных родителей.

ЕСПЧ при этом счел неприемлемой жалобу о том, что этот запрет привел к жестокому обращению с детьми, поскольку было установлено, что детям была оказана адекватная медицинская помощь в России.

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