Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 59.4
€ 63.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Яровая считает дискриминацией прав детей решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева"

Политика
17 января, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС
По словам вице-спикера Госдумы, ЕСПЧ нужно начать рассматривать права самих детей как ценность
Материал из 1 страницы
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает дискриминацией прав детей решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по "закону Димы Яковлева".

Ранее во вторник страсбургский суд постановил, что в результате принятия Россией "закона Димы Яковлева" были нарушены права потенциальных родителей из США, и обязал власти РФ выплатить €3 тыс. каждому истцу, а также перечислить по $600 в качестве компенсации за судебные издержки.

Смотрите также
Елена Мизулина
Мизулина назвала решение ЕСПЧ по иску усыновителей грубейшим вмешательством в дела РФ

"ЕСПЧ надо начать рассматривать как ценность права самих детей. Данное решение - это дискриминация гражданских прав и свобод ребенка", - сказала Яровая сегодня журналистам.

Парламентарий напомнила, что ребенок - полноправный гражданин своей страны, и государство имеет все конституционные основания для того, чтобы защитить его право на традиционную российскую семью. "ЕСПЧ отказалась признать права детей как граждан своей страны. В его решении право доминирования и привилегий дано третьим лицам, которыми в данном случае выступают усыновители из США", - считает она.

По мнению Яровой, "для ЕСПЧ ценностью является не право на жизнь и безопасность ребенка, а право того, кто возжелал заявить свои интересы, независимо от национальных и гражданских прав и свобод самих детей". "Решение страсбургского суда является уничижительным и недопустимым по отношению к каждому несовершеннолетнему гражданину. Оно соотносимо с имущественным правом, где ребенок рассматривается как бесправный предмет, а не как полноправный гражданин своей страны", - заключила вице-спикер.

Решение ЕСПЧ

Судьи ЕСПЧ 17 января пришли к выводу, что в результате принятия "закона Димы Яковлева" была нарушена статья 14 Европейской конвенции прав человека ("Запрещение дискриминации").

Смотрите также
Ольга Баталина
Баталина заявляет об отсутствии совпадений в итогах голосования в Саратовской области

Иск был подан против России от имени 45 граждан США, которые планировали усыновить российских детей. В результате принятия "закона Димы Яковлева" процедуры усыновления были прекращены. При этом ЕСПЧ счел, что непосредственно "права детей нарушены не были".

Причем, как говорится в коммюнике ЕСПЧ, данный его вердикт "не является окончательным". Любая из сторон может "в течение трех месяцев" запросить пересмотр этого дела в Большой палате ЕСПЧ.

В декабре 2012 года в России был принят закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан РФ" ("закон Димы Яковлева"). Он зафиксировал возможность введения санкций в отношении граждан США, подозреваемых в нарушении прав человека, и запрещает усыновление российских детей американцами. Этот закон стал ответом на документ под названием "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", который предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц.

Смотрите также

Судья ЕСПЧ: нарушения РФ в рамках "закона Димы Яковлева" носят технический характер
В Госдуме считают решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева" политически мотивированным
Россия обжалует решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева"
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации в рамках "закона Димы Яковлева"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Яровая, Ирина Анатольевна
Страны
США Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
Бенедикт Камбербэтч (Шерлок Холмс) и Мартин Фриман (доктор Джон Ватсон)
The Final Problem: как и почему в Сеть попала последняя серия "Шерлока"
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Си Цзиньпин пообещал содействовать урегулированию кризиса на Украине
2
Путин: заказчики доклада об имеющемся у РФ компромате на Трампа "хуже проституток"
3
Россия выступает за сохранение внеблокового и нейтрального статуса Молдавии
4
Сирийские войска перешли в контратаку в районе Дейр-эз-Зора и Пальмиры
5
Полиция задержала напавшего на ночной клуб в новогоднюю ночь в Стамбуле
6
Новосибирские ученые обнаружили у европейцев ответственный за депрессию ген
7
СМИ: Минтруд прогнозирует рост реальных зарплат в 2017 году
Темы дня
Реклама