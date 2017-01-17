Яровая считает дискриминацией прав детей решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева"

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает дискриминацией прав детей решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по "закону Димы Яковлева".
Ранее во вторник страсбургский суд постановил, что в результате принятия Россией "закона Димы Яковлева" были нарушены права потенциальных родителей из США, и обязал власти РФ выплатить €3 тыс. каждому истцу, а также перечислить по $600 в качестве компенсации за судебные издержки.
"ЕСПЧ надо начать рассматривать как ценность права самих детей. Данное решение - это дискриминация гражданских прав и свобод ребенка", - сказала Яровая сегодня журналистам.
Парламентарий напомнила, что ребенок - полноправный гражданин своей страны, и государство имеет все конституционные основания для того, чтобы защитить его право на традиционную российскую семью. "ЕСПЧ отказалась признать права детей как граждан своей страны. В его решении право доминирования и привилегий дано третьим лицам, которыми в данном случае выступают усыновители из США", - считает она.
По мнению Яровой, "для ЕСПЧ ценностью является не право на жизнь и безопасность ребенка, а право того, кто возжелал заявить свои интересы, независимо от национальных и гражданских прав и свобод самих детей". "Решение страсбургского суда является уничижительным и недопустимым по отношению к каждому несовершеннолетнему гражданину. Оно соотносимо с имущественным правом, где ребенок рассматривается как бесправный предмет, а не как полноправный гражданин своей страны", - заключила вице-спикер.
Судьи ЕСПЧ 17 января пришли к выводу, что в результате принятия "закона Димы Яковлева" была нарушена статья 14 Европейской конвенции прав человека ("Запрещение дискриминации").
Иск был подан против России от имени 45 граждан США, которые планировали усыновить российских детей. В результате принятия "закона Димы Яковлева" процедуры усыновления были прекращены. При этом ЕСПЧ счел, что непосредственно "права детей нарушены не были".
Причем, как говорится в коммюнике ЕСПЧ, данный его вердикт "не является окончательным". Любая из сторон может "в течение трех месяцев" запросить пересмотр этого дела в Большой палате ЕСПЧ.
В декабре 2012 года в России был принят закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан РФ" ("закон Димы Яковлева"). Он зафиксировал возможность введения санкций в отношении граждан США, подозреваемых в нарушении прав человека, и запрещает усыновление российских детей американцами. Этот закон стал ответом на документ под названием "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", который предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц.