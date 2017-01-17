В Госдуме считают решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева" политически мотивированным

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по "закону Димы Яковлева" является политически мотивированным и может быть признано неисполнимым на территории РФ. Об этом заявили депутаты Госдумы.

Страсбургский суд постановил, что в результате принятия Россией "закона Димы Яковлева" были нарушены права потенциальных родителей из США, и обязал власти РФ выплатить €3. тыс каждому истцу, а также перечислить по $600 в качестве компенсации за судебные издержки.

Вмешательство во внутренне законодательство

Комментируя этот вердикт, лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов расценил его как попытку вмешательства в российское законодательство. "Мы считаем, что такие попытки влезать в наше внутреннее законодательство неприемлемы", - подчеркнул он.

Кроме того, по мнению Миронова, Россия вправе признать такое решение ЕСПЧ неисполнимым. "Мы знаем несколько прецедентов, когда решения ЕСПЧ нашей юрисдикцией просто игнорировались. В данном случае, думаю, будет то же самое", - отметил лидер справороссов.

Орган политического давления

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин считает решение Европейского суда политически мотивированным. "ЕСПЧ - это давно уже не орган по защите прав человека, а орган политического давления, с моей точки зрения", - заявил ТАСС Вяткин, который ранее был полномочным представителем Госдумы в Конституционном суде (КС РФ).

Возможность или невозможность исполнения этого решения, отметил депутат, будет определяться по закону о КС. "Для этого необходимо соответствующее обращение", - напомнил Вяткин.

Сомнительное решение

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, в свою очередь, считает, что "с юридической точки зрения это решение очень сомнительное".

"Слишком произвольное толкование статьи 14 Европейской конвенции по правам человека, потому что впрямую она на эти случаи не распространяется", - сказал Емельянов.

По его мнению, очевидно, что "решение ЕСПЧ политически мотивированное". "Сейчас надо идти через Конституционный суд - есть же возможность не исполнять подобные решения, используя механизм Конституционного суда. Насколько я помню, Конституционный суд может принять решение о невозможности исполнения такого решения", - добавил он. Емельянов полагает, что ЕСПЧ "используется для политического давления".

Решение ЕСПЧ

Судьи ЕСПЧ 17 января пришли к выводу, что в результате принятия "закона Димы Яковлева" была нарушена статья 14 Европейской конвенции прав человека ("Запрещение дискриминации"). Иск был подан против России от имени 45 граждан США, которые планировали усыновить российских детей. В результате принятия "закона Димы Яковлева" процедуры усыновления были прекращены. При этом ЕСПЧ счел, что непосредственно "права детей нарушены не были".

Причем, как говорится в коммюнике ЕСПЧ, данный его вердикт "не является окончательным". Любая из сторон может в течение трех месяцев запросить пересмотр этого дела в Большой палате ЕСПЧ.

В декабре 2012 года в России был принят закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан РФ" ("закон Димы Яковлева"). Он предусматривает возможность введения санкций в отношении граждан США, подозреваемых в нарушении прав человека, и запрещает усыновление российских детей американцами. Этот закон стал ответом на документ под названием "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", который предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц.