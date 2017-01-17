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В Госдуме считают решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева" политически мотивированным

Политика
17 января, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС
Депутаты нижней палаты российского парламента сообщили, что решение может быть признано неисполнимым на территории РФ
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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по "закону Димы Яковлева" является политически мотивированным и может быть признано неисполнимым на территории РФ. Об этом заявили депутаты Госдумы.

Страсбургский суд постановил, что в результате принятия Россией "закона Димы Яковлева" были нарушены права потенциальных родителей из США, и обязал власти РФ выплатить €3. тыс каждому истцу, а также перечислить по $600 в качестве компенсации за судебные издержки.

Вмешательство во внутренне законодательство

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Комментируя этот вердикт, лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов расценил его как попытку вмешательства в российское законодательство. "Мы считаем, что такие попытки влезать в наше внутреннее законодательство неприемлемы", - подчеркнул он.

Кроме того, по мнению Миронова, Россия вправе признать такое решение ЕСПЧ неисполнимым. "Мы знаем несколько прецедентов, когда решения ЕСПЧ нашей юрисдикцией просто игнорировались. В данном случае, думаю, будет то же самое", - отметил лидер справороссов.

Орган политического давления

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин считает решение Европейского суда политически мотивированным. "ЕСПЧ - это давно уже не орган по защите прав человека, а орган политического давления, с моей точки зрения", - заявил ТАСС Вяткин, который ранее был полномочным представителем Госдумы в Конституционном суде (КС РФ).

Возможность или невозможность исполнения этого решения, отметил депутат, будет определяться по закону о КС. "Для этого необходимо соответствующее обращение", - напомнил Вяткин.

Сомнительное решение

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, в свою очередь, считает, что "с юридической точки зрения это решение очень сомнительное".

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"Слишком произвольное толкование статьи 14 Европейской конвенции по правам человека, потому что впрямую она на эти случаи не распространяется", - сказал Емельянов.

По его мнению, очевидно, что "решение ЕСПЧ политически мотивированное". "Сейчас надо идти через Конституционный суд - есть же возможность не исполнять подобные решения, используя механизм Конституционного суда. Насколько я помню, Конституционный суд может принять решение о невозможности исполнения такого решения", - добавил он. Емельянов полагает, что ЕСПЧ "используется для политического давления".

Решение ЕСПЧ

Судьи ЕСПЧ 17 января пришли к выводу, что в результате принятия "закона Димы Яковлева" была нарушена статья 14 Европейской конвенции прав человека ("Запрещение дискриминации"). Иск был подан против России от имени 45 граждан США, которые планировали усыновить российских детей. В результате принятия "закона Димы Яковлева" процедуры усыновления были прекращены. При этом ЕСПЧ счел, что непосредственно "права детей нарушены не были".

Причем, как говорится в коммюнике ЕСПЧ, данный его вердикт "не является окончательным". Любая из сторон может в течение трех месяцев запросить пересмотр этого дела в Большой палате ЕСПЧ.

В декабре 2012 года в России был принят закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан РФ" ("закон Димы Яковлева"). Он предусматривает возможность введения санкций в отношении граждан США, подозреваемых в нарушении прав человека, и запрещает усыновление российских детей американцами. Этот закон стал ответом на документ под названием "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", который предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц.

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Миронов, Сергей Михайлович Емельянов, Михаил Васильевич
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Россия
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