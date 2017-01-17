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Судья ЕСПЧ: нарушения РФ в рамках "закона Димы Яковлева" носят технический характер

Международная панорама
17 января, 15:08 UTC+3 СТРАСБУРГ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Дмитрий Дедов отметил, что сумма компенсации будет символическая
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СТРАСБУРГ, 17 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Европейский суд по правам человека признал, что принятием "закона Димы Яковлева" Россия нарушила статью 14 Европейской конвенции по правам человека. Однако принимавший участие в рассмотрении иска судья из РФ Дмитрий Дедов убежден, что нарушения "носят исключительно технический характер".

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"Это чисто техническое нарушение Конвенции, а сумма компенсации символическая", - говорится в приложенном к вердикту ЕСПЧ комментарии Дедова, оказавшегося в распоряжении ТАСС.

По мнению судьи, аргументация ЕСПЧ весьма проста. "Подавшие иск люди уже находились на определенной стадии процедуры усыновления и рассчитывали, что процесс будет доведен до конца. Именно этот фактор и был учтен ЕСПЧ", - убежден российский судья.

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