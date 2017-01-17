Судья ЕСПЧ: нарушения РФ в рамках "закона Димы Яковлева" носят технический характер

Биатлонисты потребовали от IBU увеличить штраф за употребление допинга до €1 млнСпорт 17 января, 17:19
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центрСоциальная ответственность 17 января, 17:10
Суд признал законным арест Мары Багдасарян за уклонение от обязательных работПроисшествия 17 января, 17:04
СМИ: "Барселона" и "Атлетико" заинтересованы в приобретении Диего КостыСпорт 17 января, 17:03
Минюст РФ: ЕСПЧ неоправданно применил понятие "частной жизни" к "закону Димы Яковлева"Политика 17 января, 17:00
Футболист Санья оштрафован на £40 тыс. за комментарий в соцсетиСпорт 17 января, 16:56
Что прикроют северные бастионы РоссииАрмия и ОПК 17 января, 16:53
FIS проверит правомерность выступления в Удмуртии отстраненного лыжника ВылегжанинаСпорт 17 января, 16:52
Где и как купаться на Крещение, чтобы не заболеть: советы спасателей и моржейОбщество 17 января, 16:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТРАСБУРГ, 17 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Европейский суд по правам человека признал, что принятием "закона Димы Яковлева" Россия нарушила статью 14 Европейской конвенции по правам человека. Однако принимавший участие в рассмотрении иска судья из РФ Дмитрий Дедов убежден, что нарушения "носят исключительно технический характер".
"Это чисто техническое нарушение Конвенции, а сумма компенсации символическая", - говорится в приложенном к вердикту ЕСПЧ комментарии Дедова, оказавшегося в распоряжении ТАСС.
По мнению судьи, аргументация ЕСПЧ весьма проста. "Подавшие иск люди уже находились на определенной стадии процедуры усыновления и рассчитывали, что процесс будет доведен до конца. Именно этот фактор и был учтен ЕСПЧ", - убежден российский судья.