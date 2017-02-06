Роспотребнадзор изъял 500 тыс. бутылок спиртосодержащей жидкости после запрета на продажу

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил более полумиллиона нелегально продаваемых бутылок со спиртосодержащей продукцией с момента запрета продажи, который был введен в конце декабря прошлого года. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ, видео которого размещено на сайте телеканала.

"Несмотря на запрет, продавать продолжали. Больше полумиллиона различных бутылочек, пузыречков и бутылок, содержали ту самую спиртосодержащую жидкость, продавали из-под полы", - сказала она.

Попова пояснила, что в числе продаваемой нелегально продукции, содержащей метиловый спирт, было "большое количество жидкости омывающей для автомобиля, для стекол, которая не должна уже давным-давно производиться с его использованием". "Но, к сожалению, мы ее находили, и в высоких концентрациях метиловый спирт там присутствовал. Превышения были и в 400 и в 500 раз, то есть чистый практически метиловый спирт", - рассказала глава ведомства.

По словам Поповой, помимо проверок большую помощь в борьбе с нелегальной торговлей спиртосодержащей продукцией оказали "горячие линии, которые были открыты и сегодня открыты, но и в первую очередь российские женщины, которые звонили и рассказывали, где и что можно найти".

Первый запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции был введен 26 декабря 2016 года после массового отравления средством для ванны "Боярышник" в Иркутске. По данным Минздрава Иркутской области, 123 человека пострадали от отравления метиловым спиртом, содержавшемся в "Боярышнике", из них скончались 76 человек. По уголовному делу о массовом отравлении в Иркутске предъявлено обвинение всем 22 ранее задержанным лицам, в отношении 8 человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 9 - в виде домашнего ареста, 5 - в виде подписки о невыезде при надлежащем поведении.