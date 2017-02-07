МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

В июне 2016 года побои без отягчающих обстоятельств и совершенные впервые были переведены в разряд административных правонарушений. Вместе с тем, даже при совершении указанного проступка впервые лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности, если побои нанесены из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой вражды, а также близким лицам.

Последний пункт вызвал широкий общественный резонанс, в первую очередь в связи с решением сохранить уголовную ответственность за побои близких лиц, даже когда они нанесены впервые. В ряде регионов прошли пикеты против данной меры. В частности, высказывались мнения о криминализации семейных отношений, о невозможности примирения сторон, если уголовное дело уже возбуждено, а также о произвольном вмешательстве правоохранительных органов в семейные отношения, - сообщала ранее сенатор, заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

По словам другого зампреда того же комитета Елены Мизулиной, в законодательстве РФ имеется "59 составов, которые предусматривают уголовную ответственность за насильственные действия", в связи с чем нет необходимости приравнивать побои в отношении близких лиц к аналогичному деянию, совершенному из хулиганских побуждений или по мотивам политической, расовой и прочей вражды. "Речь идет о побоях, которые не требуют медицинских заключений, ибо они не причиняют вреда здоровью, это самые минимальные внутрисемейные споры с наименьшими последствиями", - заявила она.

Наказание за побои

Согласно закону, административная ответственность за побои, совершенные впервые и без причинения вреда здоровью, устанавливается в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток, штрафа в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей или обязательных работ на 60-120 часов.

Лицо, повторно привлекаемое за нанесение побоев, будет преследоваться по уголовному законодательству в соответствии со ст. 116 УК РФ, которая предусматривает штраф до 40 тыс. рублей или в размере зарплаты либо иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 6 месяцев, либо арест на срок до 3 месяцев.