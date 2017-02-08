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Акция "На работу на велосипеде" пройдет в Москве 10 февраля

Общество
8 февраля, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В аналогичной акции, которая состоялась в мае 2016 года, приняли участие более 10 тыс. москвичей
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Акция "На работу на велосипеде" пройдет в Москве 10 февраля. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"Международная зимняя акция "На работу на велосипеде" пройдет в пятницу, 10 февраля", - говорится в сообщении.

Цель акции - показать, что велосипед может быть эффективной альтернативой личному автомобилю и дополнением к городскому транспорту. Чтобы принять участие в мероприятии необходимо зарегистрироваться на официальном сайте организаторов.

В аналогичной акции, которая состоялась 20 мая 2016 года, приняли участие более 10 тыс. жителей столицы.

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