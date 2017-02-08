МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Акция "На работу на велосипеде" пройдет в Москве 10 февраля. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"Международная зимняя акция "На работу на велосипеде" пройдет в пятницу, 10 февраля", - говорится в сообщении.

Цель акции - показать, что велосипед может быть эффективной альтернативой личному автомобилю и дополнением к городскому транспорту. Чтобы принять участие в мероприятии необходимо зарегистрироваться на официальном сайте организаторов.

В аналогичной акции, которая состоялась 20 мая 2016 года, приняли участие более 10 тыс. жителей столицы.