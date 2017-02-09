СК предлагает выработать меры противодействия детским суицидам в соцсетях

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предлагает выработать меры противодействия детским суицидам в социальных сетях в интернете. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин по итогам личного приема граждан, который он провел в Москве.

"Эта проблема действительно существует. На нее нельзя закрывать глаза. В ходе приема (граждан) принято решение подготовить соответствующие обращения в адрес высшего руководства страны и руководителей компетентных органов с просьбой совместно выработать необходимые меры реагирования и противодействия по данной проблеме", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Бастрыкин подчеркнул, что сегодня все большую опасность стали представлять собой "игры на выживание" или "игры на вымирание", организованные в интернете создателями так называемых "групп смерти". "Каждый день сотрудниками Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации выявляются все новые и новые сообщества, которые ставят своей целью уничтожение молодежи", - подчеркнул председатель СК.

Он сообщил, что у него на личном приеме присутствовали родители детей, покончивших с жизнью благодаря таким "играм". "Страшно и больно смотреть в глаза людям, чьи дети, заигравшись, приняли решение шагнуть в никуда…. Восхищаюсь их мужеством, тем, что им хватило сил не только жить дальше, но и помогать другим избежать подобного горя", - признался Бастрыкин.

Так, родители погибших детей создали в Рязанской области региональное общественное объединение "Спасение детей от киберпреступности". "Они пришли на прием с ценными предложениями по совершенствованию российского законодательства по ст. 110 УК РФ "Доведение до самоубийства" и иными предложениями, которые должны предпринять государственные органы для спасения детских жизней", - сообщил Бастрыкин.

Кроме того, добавил он, в марте 2017 года в Следственном комитете Российской Федерации запланировано проведение консультативного совета, посвященного обсуждению вопросов предупреждения детских суицидов.