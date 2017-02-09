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Кадыров призвал оградить подростков от опасного влияния "групп смерти" в социальных сетях

Общество
9 февраля, 2:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Глава Чечни также поручил усилить разъяснительную работу с населением
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил перед чиновниками республики задачу защитить молодежь от опасностей социальных сетей - в частности, кроющихся в так называемых "группах смерти". Об итогах заседания с руководством Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации, представителями духовенства и главными редакторами республиканских СМИ, на котором обсуждались данные вопросы, он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

Глава республики поручил активизировать разъяснительную работу с населением и "довести до всех пагубность различных "групп смерти" в социальных сетях и разношерстных сектантов". Кадыров призвал родителей быть внимательнее к детям и в случае необходимости принимать меры и обращаться к специалистам: "Только действуя как единый организм, мы сумеем защитить нашу молодежь, донести до нее истину, уберечь от той опасности, которая подстерегает их в социальных сетях".

Дорогие друзья! За последние несколько дней ко мне поступили сотни жалоб от обеспокоенных родителей. Они встревожены некой игрой под названием «Синий кит», которая доводит детей до самоубийства. По стране известны случаи, когда игравшие в нее дети прибегали к суициду. Кроме того, в Интернете также активизировались различные сектанты, которые пытаются внести раскол в мусульманское общество. Эти и другие вызовы ставят перед нами задачу защитить молодежь от их пагубного влияния. По этому поводу я пригласил на встречу муфтия Чечни Салаха Межиева, советника Главы ЧР, имама Адама Шахидова, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, предствителей республиканских средств массовой информации. Поставил перед ними задачу активизировать разъяснительную работу с населением, довести до всех пагубность различных «групп смерти» в социальных сетях и разношерстных сектантов. Вместе с тем, родители должны осознавать и свою ответственность. Необходимо быть внимательнее к своим детям, следить за тем, как меняется их поведение, и в случае необходимости, принимать меры, обратиться к специалистам. Только действуя как единый организм, мы сумеем защитить нашу молодежь, донести до нее истину, уберечь от той опасности, которая подстерегает их в социальных сетях.#Кадыров #Россия #Чечня #Соцсети

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

По данным Следственного комитета РФ, в "ВКонтакте" с декабря 2013 года по май 2016 года было создано восемь закрытых сообществ, где пропагандировали суициды. Согласно расследованию, 15 подростков из этих сообществ в различных регионах России совершили самоубийства, еще пятеро детей предпринимали попытки покончить с жизнью.

В марте в Следственном комитете запланировано проведение консультативного совета, посвященного обсуждению вопросов предупреждения детских суицидов. Как сообщил ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин, предлагается выработать меры противодействия этому явлению. "Каждый день сотрудниками Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации выявляются все новые и новые сообщества, которые ставят своей целью уничтожение молодежи", - отметил он на своей странице в соцсети Facebook.

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