Спасатели осваивают российские разработки для проведения операций в Арктике

МУРМАНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Российские спасатели готовятся к активной деятельности в Арктике - как в северных районах материка, так и на архипелагах Северного Ледовитого океана. Как рассказал корреспонденту ТАСС начальник Северо-западного регионального поисково-спасательного отряда (СЗРПСО) МЧС России Александр Алексеев, сотрудники отряда проводят регулярные тренировки и осваивают новую технику, в том числе уникальные разработки российских ученых, которые приспособлены к работе в экстремальных климатических условиях.

"Пока на архипелагах спасательные операции проводить не приходилось, но подготовка к этому идет. Работа в Арктике требует специальной подготовки и специальных техники и оборудования", - сказал Алексеев.

Работа в минус

Северо-западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС существует с 1993 года, в его зоне ответственности находится вся территория Северо-западного федерального округа и прилегающая к нему 12-мильная морская зона. Безопасность здесь обеспечивают почти 700 спасателей. А в октябре 2015 года в Мурманске был торжественно открыт Арктический спасательный центр - один из 10 комплексных аварийно-спасательных центров в арктической зоне России, возводимых по решению правительства РФ в Анадыре, Архангельске, Нарьян-Маре, Воркуте, Надыме, Дудинке и Тикси - часть из них на сегодня уже построена. Они создаются для спасательных работ на суше и на море, а также для ликвидации техногенных аварий на газоперерабатывающих и нефтеперевалочных комплексах и других опасных объектах, в том числе в арктических водах.

По словам начальника СЗРПСО, главная особенность работы в Арктике и приарктической зоне состоит в больших расстояниях и низких температурах. "Спасателям здесь необходима специально подготовленная техника, инструменты, экипировка, средства связи. Для этого требуются особенные конструкции, морозостойкая смазка, утепленные чехлы и так далее ", - рассказал Алексеев.

В условиях санкций активно идет импортозамещение, причем используется много уникальных разработок отечественных ученых.

Для обучения спасателей действиям в Арктике создан тренировочный центр в Вытегре. Здесь сотрудники проходят подготовку к работе в условиях Крайнего Севера и Арктики, главной особенностью которой является очень низкая температура воздуха. Также спасатели ежегодно принимают участие в различных учениях, в том числе международных. Очередные международные учения "Баренц рескью" пройдут в начале осени в Петрозаводске.

Транспорт в Арктике

Что касается работы в арктических морях и на архипелагах, здесь на первый план выходит транспортная составляющая. Спасателям нужны вертолеты и ледовые суда. По словам Алексеева, если вертолетные базы будет созданы по побережью Ледовитого океана, спасатели смогут покрыть всю территорию Севморпути и архипелагов.

В России сейчас идут работы по созданию модификации вертолета, который мог бы обеспечить эти потребности. "Он должен иметь сменные модули, чтобы его можно было задействовать и при спасении людей, и при тушении пожаров, и при борьбе с техногенными авариями. Модель создается на базе вертолета Ми-8", - отметил начальник спасотряда.

Будут ли созданы такие вертолетные базы вдоль побережья, зависит от того, какой будет концепция дальнейшей работы арктических спасателей. Сейчас Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России разрабатывает программу развития арктических комплексных аварийно-спасательных центров, где будут изложены варианты их деятельности, в том числе рассмотрена возможность и необходимость создания вертолетных и морских баз. Дальше будет решаться вопрос включения этих наработок в государственную программу развития Арктики.

В настоящее время испытывается в условиях Арктики судно на воздушной подушке "Хивус-20". Его разработчик - судостроительная компания "Аэроход" (Нижний Новгород). Судно предусматривает использование сменных модулей, обладает отличными техническими характеристиками, имеет повышенную проходимость, позволяющую преодолевать ледяные торосы, а благодаря особой конструкции винта способно двигаться задним ходом.

Также на вооружении болотоходы, снегоходы, другая внедорожная техника, которая после испытаний и эксплуатации дорабатывается изготовителями с учетом замечаний спасателей. "Все чаще мы используем и беспилотники, в том числе с инфракрасными приборами видения, которые позволяют вести поиски пострадавших даже в условиях ограниченной видимости", - сказал спасатель.

За последнее время сотрудники СЗРПСО МЧС России неоднократно приходили на помощь во многих ЧП.