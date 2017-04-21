Необычное имя — преступление или подарок: зачем нужен закон о запрете на "позорящие" имена

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21 апреля Госдума приняла в третьем чтении проект закона, который запрещает называть детей именами с использованием бранных слов, а также чисел и указаний на ранги, должности и титулы. Ранее в Минюсте его назвали законом о запрете на "позорящие" имена. "Широко известны такие примеры необычных имен, как Авиадиспетчер, Жужа, Ланцелот, Лексус, Салат Латук, Ванзырым, Князь, Царь. Подавляющее большинство детей с подобными именами страдают от излишней фантазии своих родителей, подвергаются насмешкам со стороны сверстников в школе, детском саду и, как правило, чувствуют себя в обществе изгоями. И только по достижении 14 лет они могут самостоятельно поменять имя на другое ", - указал глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Получается какая-то бессмыслица, когда детей называют цифрами или придумывают что-то. Родившийся ребенок же не может выбрать сам себе имя Руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева
Как поясняла ранее автор документа сенатор Валентина Петренко, родителей невозможно было обязать давать детям имена, не нарушающие их интересы и права. В качестве примера она приводила историю мальчика с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человек рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). По словам сенатора, мальчик долгое время жил без российского свидетельства о рождении, так как органы ЗАГС Москвы отказались регистрировать ребенка с таким именем, объясняя это защитой его интересов, а суд встал на их сторону.
ТАСС поговорил с юристом, экспертом по антропонимике (раздел языкознания, изучающий имена людей. — Прим. ТАСС) и обладателем необычного имени, чтобы узнать, что они думают об истории БОЧа и новом законе, а также о том, как имена влияют на характер.
По словам адвоката, специалиста по семейному и детскому (ювенальному) праву Антона Жарова, несмотря на отсутсвие закона, запрещающего использовать определенные слова в качестве имени, в России существовало достаточно инструментов, чтобы исправить ситуации, подобные той, что произошла с БОЧем. По его мнению, судебная система в рамках действующего законодательства, исходя из общих принципов и интересов ребенка, вполне может разрешать подобные вопросы и переименовывать детей.
А в данном случае история зашла в тупик с силу "некоторой робости" судебной системы, считает эксперт. Тем не менее, по словам Жарова, в конце концов ситуация разрешилась. "В 14 лет ребенок назвал себя Игорем, и все стало нормально", — пояснил он.
Адвокат уверен, что нормальные родители не станут называть новорожденного именем, из-за которого у него будут проблемы. А если такое произойдет и ребенку дадут имя, например, Фекалия, органы опеки и попечительства могут подать в суд и переименовать девочку на основании того, что в данной ситуации родители явно действовали против интересов ребенка. "Если родители не могут присвоить имя ребенку, его дают органы опеки и попечительства. Этот вопрос в законодательстве разрешен", — уточняет эксперт.
Несмотря на то, что в России практически не было ограничений на имена, БОЧ — единственный прецедент, когда это как-то повлияло на жизнь людей. По мнению Жарова, из-за одного ребенка менять законодательство и вводить какие-то запреты нецелесообразно. Тем более что предложенные критерии не имеют четкого определения. "Ненормативная лексика — тут можно далеко уйти. Или запрет включать в имя цифры. А почему собственно нельзя ребенка назвать Генрих IV?" — рассуждает эксперт.
Кроме того, уверен Жаров, любое ограничение влечет за собой множество вопросов. "Кто будет определять, благозвучное имя или похабное? Сотрудник ЗАГСа? А вы уверены, что у него есть соответствующая компетенция, например, лингвистическое образование? Или мы будем звать экспертов? Или составлять списки разрешенных имен?" — продолжает адвокат.
Например, имя Люцифер. Почему оно плохое? Для меня, как для атеиста, оно не несет никакого отрицательного контекста Адвокат, специалист по семейному и ювенальному праву Антон Жаров
Согласно статистике органов ЗАГС Москвы с 1998 года, среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Будда-Александр.
Девочкам давали следующие необычные имена: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко, Алёна-Цветочек, Алиса-Нефертити.
По словам представителя ЗАГС Москвы, в 2016 году не было зафиксировано ни одного необычного имени.
18-летний студент медицинского колледжа Бриллиант Базуев вполне доволен своим именем. "Если у меня будут дети, возможно, тоже дам им оригинальные имена", — говорит он.
По словам юноши, он понял, что обладает редким именем, еще в детстве. "Примерно лет в пять я начал задумываться о том, что мое имя отличается от других, потому что заметил, что ребята, с которыми я играл во дворе, были несколько в шоке. Но я не горевал и не радовался особо, так как принимал свое имя как должное", — рассказывает Базуев.
Тем не менее мысль о смене имени его посещала. "Уж слишком много внимания люди обращали, ожидали чего-то великого, а я простой парень, просто с редким именем", — отмечает молодой человек.
Близкие люди называют меня Бриллиант, друзья — Брилл. Я представляюсь полным именем, но иногда мне не верят до тех пор, пока не покажу документы
Бриллиант Базуев
Юноша признается, что необычное имя помогло ему пару раз при оформлении документов. "Вечно злые работники паспортного стола или налоговой млели при виде имени", — поясняет он.
К запрету Госдумы обладатель редкого имени относится отрицательно. "Имя человека — его личное дело или родителей, но не депутатов. Не понравится имя — сменит", — считает он. Если БОЧ рВФ 260602 рад своему имени, ничего плохого в этом Базуев не видит.
Юноша уверен: даже если бы его звали по-другому, жизнь вряд ли бы изменилась, так как "в человеке главное — его поступки, а не фантик".
С Базуевым не соглашается доктор психологических наук эксперт по влиянию имени на характер человека Борис Хигир. По его мнению, когда родители дают ребенку неправильное имя, он растет неустойчивым, болезненным и может рано умереть. Чем раньше человек меняет имя на "нормальное", тем раньше он становится устойчивым.
Эксперт призывает не использовать двойные имена, так как у таких детей страдает нервная система и психика. Кроме того, по словам психолога, выбирая имя новорожденному, не стоит прибегать к зарубежным именам, потому что в иностранных языках совсем другие нормы произношения и звуковой ряд.
По наблюдениям психолога, которые он приводит в книге "Имя и преступление. Ключ от судьбы — ваше имя", в наши дни некоторые имена мальчикам вообще лучше не давать. Среди них Сергей и Анатолий. "Эти люди начинают пить и могут пристраститься к наркотикам. Александр и вовсе может начать курить с пяти лет, потом заниматься воровством", — добавляет эксперт.
Что касается девочек, то, по словам Хигира, имена Татьяна, Яна и Юлия — мужские. "Их обладательницы могут быть склонны к агрессии из-за того, что у них забирают женственность через нарекание подобным именем. В старину имя давали по святцам. Если Татьяна родилась в конце января — возражений нет, но нужно слушать, как это имя сочетается с отчеством", — поясняет он.
Имя автора законопроекта о запрете на "позорящие имена" Валентины Петренко очень властное, имеющее сильное мужское начало, добавляет Хигир.
Имя с числовыми значениями, как у БОЧ рВФ 260602, по мнению эксперта, вовсе не имя. "Оно не имеет значения, в отличие от слова. И имя должно соответствовать отчеству по звуковому ряду".
По словам психолога, он познакомился с мальчиком, когда тому было четыре года. Для психолога главным было отчество ребенка, потому что имени у него, по сути, нет. Отчество БОЧа — Вячеславович. "Вячеслав может быть талантливым человеком, но нельзя так называть ребенка. Надо забирать этого ребенка у родителей, потому что у него есть риск заболеть шизофренией с таким именем", — считает эксперт.
О родителях мальчика по имени Люцифер Хигир говорит, что ребенок им не нужен, раз они назвали его одним из имен дьявола.
Детей с такими именами не воспринимают сверстники, они становятся объектами травли, а впоследствии у них развивается комплекс нерешительности. Думаю, надо увольнять сотрудников ЗАГС, которые регистрируют подобные имена Доктор психологических наук эксперт по влиянию имени на характер человека Борис Хигир
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Азия и Океания
Тамара Казарина, Ольга Махмутова
Материал подготовлен при участии ТАСС-Досье