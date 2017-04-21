Необычное имя — преступление или подарок: зачем нужен закон о запрете на "позорящие" имена

21 апреля Госдума приняла в третьем чтении проект закона, который запрещает называть детей именами с использованием бранных слов, а также чисел и указаний на ранги, должности и титулы. Ранее в Минюсте его назвали законом о запрете на "позорящие" имена. "Широко известны такие примеры необычных имен, как Авиадиспетчер, Жужа, Ланцелот, Лексус, Салат Латук, Ванзырым, Князь, Царь. Подавляющее большинство детей с подобными именами страдают от излишней фантазии своих родителей, подвергаются насмешкам со стороны сверстников в школе, детском саду и, как правило, чувствуют себя в обществе изгоями. И только по достижении 14 лет они могут самостоятельно поменять имя на другое ", - указал глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Получается какая-то бессмыслица, когда детей называют цифрами или придумывают что-то. Родившийся ребенок же не может выбрать сам себе имя Руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева

Как поясняла ранее автор документа сенатор Валентина Петренко, родителей невозможно было обязать давать детям имена, не нарушающие их интересы и права. В качестве примера она приводила историю мальчика с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человек рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). По словам сенатора, мальчик долгое время жил без российского свидетельства о рождении, так как органы ЗАГС Москвы отказались регистрировать ребенка с таким именем, объясняя это защитой его интересов, а суд встал на их сторону.

ТАСС поговорил с юристом, экспертом по антропонимике (раздел языкознания, изучающий имена людей. — Прим. ТАСС) и обладателем необычного имени, чтобы узнать, что они думают об истории БОЧа и новом законе, а также о том, как имена влияют на характер.

"В 14 лет ребенок назвал себя Игорем, и все стало нормально"

По словам адвоката, специалиста по семейному и детскому (ювенальному) праву Антона Жарова, несмотря на отсутсвие закона, запрещающего использовать определенные слова в качестве имени, в России существовало достаточно инструментов, чтобы исправить ситуации, подобные той, что произошла с БОЧем. По его мнению, судебная система в рамках действующего законодательства, исходя из общих принципов и интересов ребенка, вполне может разрешать подобные вопросы и переименовывать детей.

А в данном случае история зашла в тупик с силу "некоторой робости" судебной системы, считает эксперт. Тем не менее, по словам Жарова, в конце концов ситуация разрешилась. "В 14 лет ребенок назвал себя Игорем, и все стало нормально", — пояснил он.

Адвокат уверен, что нормальные родители не станут называть новорожденного именем, из-за которого у него будут проблемы. А если такое произойдет и ребенку дадут имя, например, Фекалия, органы опеки и попечительства могут подать в суд и переименовать девочку на основании того, что в данной ситуации родители явно действовали против интересов ребенка. "Если родители не могут присвоить имя ребенку, его дают органы опеки и попечительства. Этот вопрос в законодательстве разрешен", — уточняет эксперт.

Из-за одного случая не стоит менять законы

Несмотря на то, что в России практически не было ограничений на имена, БОЧ — единственный прецедент, когда это как-то повлияло на жизнь людей. По мнению Жарова, из-за одного ребенка менять законодательство и вводить какие-то запреты нецелесообразно. Тем более что предложенные критерии не имеют четкого определения. "Ненормативная лексика — тут можно далеко уйти. Или запрет включать в имя цифры. А почему собственно нельзя ребенка назвать Генрих IV?" — рассуждает эксперт.

Кроме того, уверен Жаров, любое ограничение влечет за собой множество вопросов. "Кто будет определять, благозвучное имя или похабное? Сотрудник ЗАГСа? А вы уверены, что у него есть соответствующая компетенция, например, лингвистическое образование? Или мы будем звать экспертов? Или составлять списки разрешенных имен?" — продолжает адвокат.

Например, имя Люцифер. Почему оно плохое? Для меня, как для атеиста, оно не несет никакого отрицательного контекста Адвокат, специалист по семейному и ювенальному праву Антон Жаров

Самые необычные имена в Москве Согласно статистике органов ЗАГС Москвы с 1998 года, среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Будда-Александр. Девочкам давали следующие необычные имена: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко, Алёна-Цветочек, Алиса-Нефертити. По словам представителя ЗАГС Москвы, в 2016 году не было зафиксировано ни одного необычного имени.

"Детям тоже дам оригинальные имена"

18-летний студент медицинского колледжа Бриллиант Базуев вполне доволен своим именем. "Если у меня будут дети, возможно, тоже дам им оригинальные имена", — говорит он.

По словам юноши, он понял, что обладает редким именем, еще в детстве. "Примерно лет в пять я начал задумываться о том, что мое имя отличается от других, потому что заметил, что ребята, с которыми я играл во дворе, были несколько в шоке. Но я не горевал и не радовался особо, так как принимал свое имя как должное", — рассказывает Базуев.

Тем не менее мысль о смене имени его посещала. "Уж слишком много внимания люди обращали, ожидали чего-то великого, а я простой парень, просто с редким именем", — отмечает молодой человек.

Близкие люди называют меня Бриллиант, друзья — Брилл. Я представляюсь полным именем, но иногда мне не верят до тех пор, пока не покажу документы

Бриллиант Базуев

Юноша признается, что необычное имя помогло ему пару раз при оформлении документов. "Вечно злые работники паспортного стола или налоговой млели при виде имени", — поясняет он.

К запрету Госдумы обладатель редкого имени относится отрицательно. "Имя человека — его личное дело или родителей, но не депутатов. Не понравится имя — сменит", — считает он. Если БОЧ рВФ 260602 рад своему имени, ничего плохого в этом Базуев не видит.

Юноша уверен: даже если бы его звали по-другому, жизнь вряд ли бы изменилась, так как "в человеке главное — его поступки, а не фантик".

"Детей с такими именами не воспринимают сверстники"

С Базуевым не соглашается доктор психологических наук эксперт по влиянию имени на характер человека Борис Хигир. По его мнению, когда родители дают ребенку неправильное имя, он растет неустойчивым, болезненным и может рано умереть. Чем раньше человек меняет имя на "нормальное", тем раньше он становится устойчивым.

Эксперт призывает не использовать двойные имена, так как у таких детей страдает нервная система и психика. Кроме того, по словам психолога, выбирая имя новорожденному, не стоит прибегать к зарубежным именам, потому что в иностранных языках совсем другие нормы произношения и звуковой ряд.

По наблюдениям психолога, которые он приводит в книге "Имя и преступление. Ключ от судьбы — ваше имя", в наши дни некоторые имена мальчикам вообще лучше не давать. Среди них Сергей и Анатолий. "Эти люди начинают пить и могут пристраститься к наркотикам. Александр и вовсе может начать курить с пяти лет, потом заниматься воровством", — добавляет эксперт.

Что касается девочек, то, по словам Хигира, имена Татьяна, Яна и Юлия — мужские. "Их обладательницы могут быть склонны к агрессии из-за того, что у них забирают женственность через нарекание подобным именем. В старину имя давали по святцам. Если Татьяна родилась в конце января — возражений нет, но нужно слушать, как это имя сочетается с отчеством", — поясняет он.

Имя автора законопроекта о запрете на "позорящие имена" Валентины Петренко очень властное, имеющее сильное мужское начало, добавляет Хигир.

Имя с числовыми значениями, как у БОЧ рВФ 260602, по мнению эксперта, вовсе не имя. "Оно не имеет значения, в отличие от слова. И имя должно соответствовать отчеству по звуковому ряду".

По словам психолога, он познакомился с мальчиком, когда тому было четыре года. Для психолога главным было отчество ребенка, потому что имени у него, по сути, нет. Отчество БОЧа — Вячеславович. "Вячеслав может быть талантливым человеком, но нельзя так называть ребенка. Надо забирать этого ребенка у родителей, потому что у него есть риск заболеть шизофренией с таким именем", — считает эксперт.

О родителях мальчика по имени Люцифер Хигир говорит, что ребенок им не нужен, раз они назвали его одним из имен дьявола.

Детей с такими именами не воспринимают сверстники, они становятся объектами травли, а впоследствии у них развивается комплекс нерешительности. Думаю, надо увольнять сотрудников ЗАГС, которые регистрируют подобные имена Доктор психологических наук эксперт по влиянию имени на характер человека Борис Хигир

Как регулируют регистрацию имен в других странах Европа В Германии общефедерального закона, регламентирующего присвоение имен, нет. Сотрудники ведомства, регистрирующего новорожденного, могут призвать родителей отказаться от неподобающего, с их точки зрения, имени. Если родители не соглашаются, дело передается в суд. В результате судебных прецедентов сформировались следующие правила: имя не должно вызывать насмешки или ассоциации с общепринятыми понятиями зла (например, не принято давать такие имена, как Иуда или Каин), оно также не должно ранить религиозные чувства сограждан (имя Христос считается неприемлемым, однако в ноябре 1998 года Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне разрешил назвать ребенка Иисусом). Кроме того, нельзя давать детям в качестве имен известные географические названия, названия торговых марок и титулы (принц, лорд), а также фамилии (исключения составляют редкие фамилии, например Ваннек).

В Испании запрещается называть детей любыми именами, унижающими человеческое достоинство. Также нельзя давать ребенку имя, затрудняющее определение его половой принадлежности.

В Швеции, согласно закону, имя не должно вызывать неудобство при его использовании. Шведское налоговое агентство, которое регистрирует имена, может отказаться от регистрации, если имя не отвечает требованиям закона. Так, в 1996 году родителям не разрешили дать сыну имя, состоящее из букв и цифр (Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116). Также, по данным СМИ, в разные годы власти отказались зарегистрировать имена Аллах, Элвис, Икеа, Супермен, Веранда. В то же время не возникло проблем с именами Металлика, Лего и Гугл. Латинская Америка В Аргентине запрещено давать детям экстравагантные и смешные имена, а также имена, противоречащие национальным обычаям, обозначающие политические и идеологические убеждения или вызывающие сомнения относительно пола ребенка. Однако в 2015 году семейная пара из Санта-Фе смогла обойти закон и назвала сына Люцифером.

В Мексике действует региональное законодательство. Например, власти штата Сонора в 2014 году утвердили список из 61 имени, которыми запрещено называть детей, так как они считаются позорящими, дискриминирующими или имеющими негативную коннотацию. Цель данной меры — защита детей от психологического и физического насилия со стороны сверстников. В список, в частности, вошли имена Бэтмен, Бургер Кинг, Гарри Поттер, Гермиона, Гитлер, Джеймс Бонд, Леди Ди, Любимая Сонора, Роллинг Стоун, Фейсбук и др.

В Чили новорожденным нельзя давать экстравагантные, смешные и неподходящие для людей имена, а также имена, вызывающие сомнения относительно пола ребенка. В случае если родители настаивают на имени, противоречащем законодательству, рассмотрение вопроса может быть передано в суд по гражданским делам. Северная Америка В США выбор имени ребенка регулируется на уровне штатов. В нескольких штатах запрещено использование некоторых символов в имени. Это объясняется ограничениями программного обеспечения, используемого для официальной регистрации имен. В других штатах запрещено использование цифр, пиктограмм и ненормативной лексики в имени ребенка. В Калифорнии законодательно запрещено использовать диакритические знаки (специальные значки над или под буквами, благодаря которым меняется их чтение). С другой стороны, есть штаты, где нет законодательных ограничений (например, Кентукки). Поэтому в США встречаются такие имена, как Инстаграм, Менингит, Бэтмен. В 2013 году суд штата Теннесси запретил семейной паре назвать ребенка Мессией, указав, что это обозначение относится исключительно к Иисусу Христу. Однако вскоре решение было отменено. По данным СМИ, в настоящее время в стране это имя носят несколько сотен человек.

В Канаде общегосударственного закона, регламентирующего присвоение имени новорожденному, нет. Однако, как и в США, существуют ограничения на уровне местных законодательств. Так, в провинции Онтарио запрещено использовать любые символы и цифровые обозначения в именах. В провинциях Квебек, Британская Колумбия и Саскачеван нельзя давать имена, если они считаются унизительными для ребенка. Азия и Океания В Малайзии Национальный отдел регистрации в 2006 году опубликовал список "нежелательных" имен. В частности, в него вошли названия животных, насекомых, фруктов и овощей, марки автомобилей и цифры. Отдельные "именные" ограничения были представлены для различных религиозных и этнических групп, многие из которых традиционно давали новорожденным необычные имена, чтобы уберечь их от демонов и злых духов.

В Новой Зеландии нежелательно называть детей именами, которые "могут нанести оскорбление разумному человеку", необоснованно длинными именами, а также именами, включающими в себя названия должностей, рангов и т. п.

Тамара Казарина, Ольга Махмутова

Материал подготовлен при участии ТАСС-Досье