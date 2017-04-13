"Известия": Минздрав РФ предложил проект плана антитабачных мер для стран СНГ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Экспертная группа исполкома СНГ одобрила предложенный Минздравом РФ проект плана по борьбе с курением для стран-участниц содружества, на следующем этапе его рассмотрят главы правительств стран СНГ. Об этом пишет газета "Известия".

Советник отдела по сотрудничеству в социальной сфере департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем исполкома СНГ Георгий Нарушевич рассказал изданию, что проект плана по борьбе с курением был одобрен экспертной группой по доработке и согласованию проекта плана совместных действий государств - участников СНГ по предупреждению негативного влияния табака на здоровье населения на заседании 6-7 апреля в Минске. Как сообщают "Известия" со ссылкой на бумаги исполкома СНГ, направленные в российское правительство, документ подготовлен Минздравом РФ.

"Действительно, на встрече был одобрен план совместных действий. В настоящий момент план готовится к внутригосударственному согласованию", - сказали изданию в Минздраве.

По данным газеты, в документе частично отражены идеи антитабачной концепции, разработанной Минздравом для РФ. Так, в проекте плана для стран СНГ предлагается подготовить рекомендации по запрету продажи сигарет в киосках и павильонах, повышению акцизов до минимального уровня $2,38 за пачку (против $0,51 в России в 2016 году), введению запрета на классификацию табачных изделий по уровню содержания токсических веществ, предупреждению распространения новых видов и форм табачных изделий и ряду других вопросов. В Минфине и Минпромторге на запрос "Известий" не ответили, в Минсельхозе сообщили, что документ в ведомство пока не поступал.

Ранее Минздрав разработал "Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу", которая предусматривала, в частности, полный запрет на продажу в России табака после 2035 года людям, родившимся в 2015 году и позднее, запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах, возможное увеличение продолжительности рабочего дня курильщика. Проект документа вызвал большой общественный резонанс, после чего Минздрав решил отказаться от ряда спорных положений и доработать концепцию. Обновленный проект пока не обнародован.