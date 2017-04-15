Власти Чечни требуют извинений от "Новой газеты"

ГРОЗНЫЙ, 15 апреля. /ТАСС/. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал условия, которые главному редактору "Новой газеты" необходимо выполнить для прекращения конфликта, связанного с публикацией на сайте издания статьи под заголовком "Убийство чести". В ней говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Во-первых, следует извиниться перед чеченским народом за ту омерзительную чушь, которую вы распространили в СМИ, включая соцсети, во-вторых, если такое извинение последует, то убедительно просим впредь обязать своих коллег хотя бы поверхностно ознакомиться с ментальной спецификой региона и ссылаться на реальные источники, с которыми они работают. В-третьих, прекратите, наконец, истерию по поводу несуществующих "угроз", чтобы, не дай Бог, этим не воспользовались те, кому ваша газета надоела несоизмеримо больше, чем нам. С этим "явлением" мы уже не раз встречались..." - говорится в обращении Умарова к главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову.

В обращении отмечается, что газете необходимо немедленно прекратить "опасные провокации". При этом Умаров подчеркнул, что считает недопустимым какие-либо насильственные действия в связи с конфликтом. "И вы, и мы хоть и оппоненты, но хорошо понимаем, что насилие, в каком бы виде оно не выражалось, недопустимо", - отметил министр.

Господин Муратов! Я, как должностное лицо, имеющее к СМИ самое непосредственное отношение, понимаю, что побудило Вас обратиться к муфтию Чечни Салаху-хаджи Межиеву. То есть, тревога по поводу Ваших журналистов. Не волнуйтесь, чеченцы не трогают безоружных людей, даже если это негодяи. Это, увы, подтверждает Ваше незнание наших вековых традиций. Презирать - да, но не... У меня та же тревога. Нам не нужны скандалы, склоки и, тем более, беспочвенные обвинения в том, к чему мы не имеем отношения. Зря Вы пишите про угрозы, зацепившись за слово "возмездие" в тексте, написанном возмущёнными богословами, которые очень часто сами погибают от рук террористов. Чего добиваются Ваши коллеги "милашины"? Хотят задеть нас за самые чувствительные "нервные рецепторы" и понаблюдать за тем, как мы себя поведём? Какой реакции вы ждали от воинственных мужчин-горцев, для которых, даже вскользь, упоминание в их присутствии о смертном грехе Содома уже есть оскорбление слуха?! Вы скажете, что не знали этого?! Не верю, Дмитрий Андреевич! Это гнусная провокация, которую Ваши наймиты организовали против нашего Народа в преддверии главных выборов страны. Пока Чечней руководит Рамзан Кадыров - верный и харизматичный соратник В. В. Путина, вы не успокоитесь. Однако, и Вы, и мы, хоть и оппоненты, но хорошо понимаем, что насилие, в каком бы виде оно не выражалось, недопустимо. То есть, надо немедленно прекратить любые провокации, от кого бы они не исходили. Для того, чтобы раз и навсегда закончить эту опасную перепалку между нами, нужно выполнить всего три условия. Во-первых, следует извиниться перед Чеченским Народом за ту омерзительную чушь, которую вы распространили в СМИ, включая соцсети. Во-вторых, если такое извинение последует, то убедительно просим впредь обязать своих коллег, хотя бы поверхностно, ознакомиться с ментальной спецификой региона и ссылаться на реальные (!) источники, с которым они работают. В-третьих, прекратите, наконец, истерию по поводу несуществующих "угроз", чтобы, не дай Бог, этим не воспользовались те, кому ваша газета надоела несоизмеримо больше, чем нам. С этим "явлением" мы уже не раз встречались... Публикация от Умаров Джамбулат Вахидович. (@djambox) Апр 14 2017 в 12:28 PDT

История вопроса

"Новая газета" 1 апреля опубликовала статью под заголовком "Убийство чести". В ней говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации. Соответствующее заявление регионального совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

13 апреля "Новая газета" опубликовала на своем сайте заявление об угрозах в адрес редакции. Эти угрозы, считают в издании, содержатся в резолюции, которая была принята на собрании духовенства и лидеров общественного мнения Чечни в центральной мечети Грозного 3 апреля. Резолюция была посвящена статье "Новой газеты" о преследовании жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.

Один из пунктов резолюции, сказано в заявлении газеты, "открыто и прямо призывает к насилию". В этом пункте говорится о "возмездии к подстрекателям".

Советник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов в свою очередь сообщил, что журналисты неправильно истолковали резолюцию чеченского духовенства о возмездии "Новой газете". Как он рассказал в беседе с ТАСС, речь шла об иске к изданию за клевету, и скоро такое обращение в суд будет направлено.