Эксперты ООН призвали власти РФ обеспечить безопасность секс-меньшинств в Чечне

ЖЕНЕВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Несколько экспертов ООН обратились к властям Российской Федерации с призывом обеспечить безопасность представителей секс-меньшинств в Чеченской Республике. Они подписали заявление, распространенное в Женеве.

"Мы призываем Россию принять срочные меры для защиты жизни, свободы и безопасности геев и бисексуалов в Чечне, а также расследовать, осуществить преследование по закону и наказание за акты насилия по мотивам сексуальной ориентации жертв", - отмечают эксперты. По их мнению, "Российская Федерация должна заявить, что она нетерпимо относится к побуждению к насилию и социальной стигматизации гомосексуальности в какой-либо форме и к заявлениям, основанным на ненависти, и не мирится с дискриминацией или насилием против людей на основании сексуальной ориентации или гендерной идентичности".

Эксперты призвали власти "немедленно освободить всех незаконно задержанных в Республике Чечня на основе подлинной или предполагаемой сексуальной ориентации" и провести "быстрое, тщательное и независимое расследование" всех случаев, касающихся подозрений в убийствах, похищениях, незаконном задержании и пытках.

Подписи под заявлением поставили независимый эксперт ООН по защите прав сексуальных меньшинств Вити Мунтарбхорн, председатель рабочей группы по произвольным задержаниям Сетонджи Роланд Аджови, спецдокладчик по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар, спецдокладчик по вопросу о пытках Нильс Мельцер и спецдокладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений Дэвид Кайе.

"Новая газета" 1 апреля опубликовала на своем сайте статью под заголовком "Убийство чести" о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации или подозрений в ней.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений тому, что утверждалось в материале. Соответствующее заявление регионального Совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).