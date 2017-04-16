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Кадыров: в Чечне оказывается всесторонняя поддержка православным христианам

Общество
16 апреля, 16:06 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 16, апреля. /ТАСС
Глава республики назвал главным достижением многонационального общества Чечни отсутствие конфликтов на религиозной и национальной почве
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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Михаил Метцель/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 16 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил православных соотечественников с праздником Пасхи, отметив, что в республике оказывается всесторонняя поддержка христианам. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Сегодня в Чечне Пасху отмечают все православные христиане, для этого созданы прекрасные условия в Грозном и населенных пунктах. Мы оказываем постоянную поддержку верующим христианам, проявляем заботу о строительстве новых храмов и решаем жилищно-бытовые условия православного духовенства" - написал Кадыров. Он назвал главным достижением многонационального общества Чеченской республики отсутствие конфликтов на религиозной и национальной почве.

В Чеченской республике зарегистрировано семь православных приходов. В 2016 году в Наурском районе республики был открыт новый храм высотой 33 метра и вместимостью более 350 человек. В 2006 году была полностью восстановлена самая большая в Чечне церковь архангела Михаила, расположенная в центре Грозного.

В этом году в Чечне приступили к возведению приходского православного храма в Шелковском районе. Он сможет вместить до 300 верующих. Площадь сооружения составит 1,7 тысячи квадратных метров, высота - 16 метров.

Поздравляю Президента России Владимира Путина и всех православных христиан с великим праздником Пасхи! Сегодня в Чечне, как и во всей России и других странах мира, Пасху отмечают все православные христиане. Для этого созданы прекрасные условия в Грозном и населённых пунктах. Мы оказываем постоянную поддержку верующим христианам, проявляем заботу о строительстве новых храмов, решаем жилищно-бытовые условия православного духовенства. В Чечне нет никаких конфликтов на религиозной, национальной почве. Это - одно из главных достижений нашего многонационального общества. Я желаю всем православным христианам, всем, кто отмечает Пасху, мира, стабильности, благополучия! #Кадыров #Россия #Чечня #Пасха

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

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