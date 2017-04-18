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Эксперт: север Красноярского края через пять лет останется без специалистов-оленеводов

Общество
18 апреля, 10:43 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 18, апреля. /ТАСС
Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов края отмечает, что за последние десятилетия в оленеводстве произошли большие изменения
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КРАСНОЯРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Таймыр, где сосредоточено практически все поголовье домашних оленей Красноярского края, может через пять лет остаться без специалистов-оленеводов. Об этом сообщается в докладе уполномоченного по правам коренных малочисленных народов края по итогам 2016 года, который имеется в распоряжении ТАСС.

"В правительстве края нет специалистов, разбирающихся в оленеводстве. Кадровый голод ощущается и в территориях: на Таймыре, где 97% оленепоголовья края, нет ни одного зоотехника, работающего в хозяйствах, как нет ни одного студента вуза, обучающегося сельскохозяйственным профессиям. То есть можно прогнозировать, что через пять лет местных специалистов уже не будет", - говорится в докладе.

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Уполномоченный отмечает, что за последние десятилетия в оленеводстве произошли большие изменения. Так, не осталось оленей у самого древнего народа Таймыра - нганасан (поселки Усть-Авам, Новая, Волочанка). Жители 19 поселков, занимавшиеся оленеводством ранее, в настоящее время кормятся сезонными промыслами, полностью зависят от краткосрочной путины, миграции диких северных оленей и живут (за исключением бюджетников) на социальные пособия.

В Эвенкии численность оленей постоянно снижается. За последние 10 лет произошло уменьшение более чем вдвое, и в настоящее время там насчитывается около 2,3 тыс. животных. На Таймыре, напротив, общее количество оленей возросло в 2,5 раза - до 110 тыс. животных. Из них почти 105 тыс. - на левобережье Енисея, благодаря оленеводам поселков Носок и Тухард.

По данным уполномоченного, происходит истощение пастбищ. Так, ученые НИИ сельского хозяйства и экологи Арктики в 2006 году выявили, что нагрузка на пастбища в районе Тухардской тундры вдвое превышает кормовую базу.

"С тех пор поголовье оленей в Тухардской тундре увеличилось с 18 до 40 тыс. голов и продолжает наращиваться. Таким образом, за 10 лет нагрузка на пастбища возросла более чем вдвое" - отмечается в докладе.

Доклад уполномоченного по итогам 2016 года будет рассмотрен на сессии Законодательного собрания Красноярского края в конце апреля.

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