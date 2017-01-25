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В 2017 году НАО потратит на поддержку оленеводства свыше 143 млн рублей

Общество
25 января, 17:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, января. /ТАСС
В настоящее время в регионе разведением оленей занимаются 13 оленеводческих хозяйств и 9 семейных родовых общин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ направит свыше 143 млн рублей из регионального бюджета на поддержку оленеводства в 2017 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации округа.

"На развитие оленеводства в 2017 году будет направлено 143,2 млн рублей средств окружного бюджета. Поддержка отрасли позволяет обновлять имеющиеся и создавать новые мощности по убою оленей и переработке продукции оленеводства", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в регионе ежегодно увеличивается поголовье, и загруженность пастбищ в целом составляет 98%. По итогам 2016 года в тундре родилось 66,6 тыс. телят - на 3% больше, чем в 2015 году. Прирост поголовья наблюдается на протяжении 9 лет (исключением является 2014 год из-за падежа оленей на острове Колгуев).

"Оленеводы получают субсидии на наращивание поголовья, производство и реализацию продукции оленеводства, племенные хозяйства на маточное племенное поголовье", - добавили в пресс-службе. 

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На 1 января 2017 года поголовье оленей в округе составляет 178 тыс., из них 30 тыс. принадлежат частному сектору. На сегодняшний день в регионе разведением оленей занимаются 13 оленеводческих хозяйств и 9 семейных родовых общин коренных народов Севера, в которых работает 107 оленеводческих бригад. В отрасли задействовано более 1 тысячи человек - это оленеводы и чумработницы, которые кочуют со своими стадами.

В настоящее время в НАО продолжается ежегодная кампания по убою оленей, которая началась в октябре и продлится до февраля. На убой направляется более 25% поголовья. Практически все сырье отправляется в столицу региона Нарьян-Мар для промышленной переработки. В год АО "Мясопродукты" перерабатывает около 850 тонн оленины.

Ненецкий автономный округ - самый малочисленный субъект РФ, в нем проживают 43,8 тыс. человек. Оленеводство составляет основу традиционного хозяйствования в НАО и является ведущей отраслью в аграрном секторе региона. Округ занимает в России третье место по величине стада домашних северных оленей.

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