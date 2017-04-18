Мединский предложил объединить три ратных поля России общим туристическим маршрутом

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Министр культуры РФ, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил разработать туристический маршрут, который объединил бы три ратных поля России - Куликово, Бородинское и Прохоровское.
"Давайте дадим поручение Российскому военно-историческому обществу проработать этот вопрос. Пока возим в Бородино. Может быть, стоит сделать помимо возвратных маршрутов маршрут на пять-шесть дней, которым можно было бы ездить в дни школьных каникул", - сказал он журналистам.
Программа "Ратные поля России" объединяет музеи-заповдники, созданные на базе Прохоровского поля (Курская битва), Куликова поля и Бородинского поля.