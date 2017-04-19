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Медведев: темпы капремонта выросли вдвое в 2016 году

Общество
19 апреля, 13:01 дата обновления: 19 апреля, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
По данным премьер-министра РФ, капремонт был проведен в 40 тыс. домов
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что темпы капитального ремонта в домах в 2016 году выросли вдвое, его сделали в 40 тыс. домов.

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"В 2016 году капитальный ремонт сделан в 40 тыс. многоквартирных домов, где живут более 5 млн людей, - отметил он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в ушедшем году. - Темпы ремонта по сравнению 2015 годом были увеличены в два раза".

Также выросла собираемость платежей. "Мы продолжаем помогать тем, для кого эти взносы оказались существенны: ветеранам Великой Отечественной войны, чернобыльцам, инвалидам, детям-инвалидам, пенсионерам", - напомнил глава кабмина.

Говоря о темпах жилищного строительства, Медведев подчеркнул, что в прошлом году было построено почти 80 млн квадратных метров. "А это означает, что десятки тысяч людей переехали в новые квартиры", - пояснил он. По словам премьера, жилищное строительство во многом подстегивается развитым рынком ипотечного кредитования. В частности, в 2016 году выдано на четверть больше ипотечных займов, чем годом ранее. "Таким хорошим цифрам мы во многом обязаны госпрограмме субсидирования процентных ставок на приобретение жилья в новостройках", - уверен глава правительства.

Расселение аварийного жилья

По словам премьера, целевые показатели расселения из аварийного жилья в 2016 году были выполнены на 105%.

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"За все время реализации программы с 2008 года мы расселили свыше 860 тыс. человек из более чем 13 млн кв. м аварийного жилья, - отметил он. - В прошлом году в новые квартиры переехали 176 тыс. человек. В целом по стране целевые показатели 2016 года по этой программе выполнены на 105%".

Глава кабмина также сообщил о завершающемся выполнении поставленной президентом РФ задачи по расселению аварийного жилищного фонда, который был признан таковым к 1 января 2012 года. По его словам, речь идет о расселении 3 млн квадратных метров, где живет почти 200 тыс. человек. В 14 регионах такое аварийное жилье уже ликвидировано. "Мы принимаем все меры, чтобы регионы могли выполнить свои обязательства перед людьми, - заверил глава кабмина. - Оказываем им финансовую поддержку. Усилили мониторинг за соблюдением сроков реализации региональных программ по расселению и качеству нового жилья".

Медведев напомнил, что в прошлом году правительство применило новый подход к развитию городской среды. "Были предприняты конкретные шаги по благоустройству всех городов России, - добавил он. - Это создание парков, пешеходных зон, детских и спортивных площадок, культурных пространств. Обязали все муниципальные программы сформировать и реализовать пятилетние комплексные программы по благоустройству".

Правовой статус апартаментов

Премьер-министр также отметил необходимость четко определить, в каких случаях апартаменты можно перевести в категорию жилых помещений.

"Мы должны понять, как будут регулироваться такого рода стройки (нежилых помещений), будет ли в этом случае процедура перехода из нежилого фонда в жилой с учетом того, что требования к нежилому фонду принципиально другие, - заявил он, отвечая на вопросы в ходе отчета. - И здесь я рассчитываю на помощь коллег-депутатов из Государственной Думы в том, чтобы вот эти понятия развести, может быть, не ставя глухой стены между ними".

Глава кабмина признал, что проблема правового статуса апартаментов действительно существует, прежде всего потому, что самого этого понятия в законе нет. "Надо определиться в терминах", - подчеркнул Медведев. "Совершенно очевидно, что всю эту работу нужно упорядочить в рамках совершенствования жилищного законодательства", - признал он.

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Доклад Медведева в Госдуме - 2017
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