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Медицинский колледж на Урале создал спецотряд для профилактики суицидов и экстремизма

Общество
19 апреля, 16:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, апреля. /ТАСС
Члены отряда "Око" просматривают социальные страницы учащихся учреждения
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© AP Photo/Paul Sakuma

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Серовский медицинский колледж в Свердловской области создал специальный отряд "Око" для профилактики суицида и экстремизма среди учащихся. Члены отряда просматривают в интернете социальные страницы учащихся колледжа и проводят профилактические беседы среди молодежи, оказавшейся в зоне риска, сообщила директор учебного заведения Елена Шевалова.

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"Отряд "Око" состоит из небольшого количества человек из числа руководства колледжа, педагогов. Члены отряда просматривают социальные страницы учащихся. У нас уже было два суицида, и мы не хотим повторения ситуации, поэтому создали отряд для профилактики самоубийств и экстремизма среди учащихся", - сказала Шевалова.

Она добавила, что у учащихся колледжа не возникает вопросов по деятельности отряда. "Мы не вмешиваемся в личную жизнь учащихся колледжа. Мы просто отслеживаем, а насколько человеку комфортно сейчас, и уже выявили несколько ребят, которые считают, что им нечем заняться в жизни из-за неудачной безответной любви. Если говорить об экстремистских настроениях, то их пока не было, но мы их профилактируем", - сказала Шевалова.

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В частности, руководство колледжа смотрит, как учащиеся реагируют на определенные высказывания, на организацию митингов. "Мне говорили некоторые, что это перебор, и мы нарушаем права молодежи. Мы не вторгаемся в личное пространство, мы лишь наблюдаем и выявляем группы риска", - подчеркнула директор Серовского медколледжа.

Серовский медицинский колледж готовит учащихся по специальностям "Сестринское дело" и "Лечебное дело", а также проводит курсы повышения квалификации специалистов среднего звена по различным направлениям. За время существования учебного заведения (с 1931 года) было выпущено более 12 тыс. специалистов среднего медицинского звена, которые осуществляют свою деятельность по всей стране.

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