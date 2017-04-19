СМИ: в Бразилии создали онлайн-сообщество "Розовый кит"

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Виртуальное сообщество "Розовый кит", ориентированное на подростков и молодых людей, появилось в бразильском сегменте социальной сети Facebook. Как сообщила в среду газета Globo, страница была создана как противовес онлайн-игре "Синий кит", которая, предположительно, склоняет пользователей к суициду.
По информации издания, авторами проекта стали двое жителей крупнейшего города страны Сан-Паулу. Они предпочитают не называть свои имена. Создатели "Розового кита" придумывают для пользователей страницы задания, которые призваны вернуть интерес к жизни и настроить на позитивный лад. К примеру, они предлагают написать на руке признание в любви, сфотографироваться в любимой одежде или написать письмо самому себе, чтобы прочесть его через 10 лет.
"Я узнал об этой истории с "Синим китом" и решил сделать нечто подобное, но только направленное на стопроцентное благо. Мы хотели показать, что интернет дает возможность делать и хорошие вещи", - рассказал один из создателей проекта. Он добавил, что новое сообщество за пару дней существования получило множество сообщений от подростков с просьбами о помощи.
14 апреля в бразильских СМИ появилась информация о том, что правоохранительные органы этой страны расследуют несколько случаев самоубийств подростков и молодых людей, связанных с игрой "Синий кит" и так называемыми группами смерти. В нескольких регионах республики были открыты уголовные дела после того, как подростки и молодые люди наносили себе увечья или расставались с жизнью под влиянием полученных в интернете заданий. В Бразилии подстрекательство к самоубийству карается тюремным заключением сроком от двух до шести лет.
Как отмечают бразильские СМИ, виртуальная игра "Синий кит", предположительно подталкивающая к самоубийству, пришла из России, где она появилась в социальных сетях. По данным Следственного комитета (СК), в соцсети "ВКонтакте" с декабря 2013 года по май 2016 года было создано восемь закрытых виртуальных сообществ, где открыто пропагандировали суицид и склоняли к их совершению несовершеннолетних пользователей. В прессе они получили название "группы смерти". По данным СК, 15 подростков из этих сообществ в различных регионах России совершили самоубийства, еще пятеро детей не довели их до конца.