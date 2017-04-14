СМИ: в Бразилии зафиксированы подростковые самоубийства, связанные с игрой "Синий кит"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Правоохранительные органы Бразилии расследуют несколько случаев самоубийств подростков и молодых людей, связанных с игрой "Синий кит" и так называемыми "группами смерти". Об этом сообщила газета Folha de São Paulo.

Издание пишет, что по меньшей мере в трех штатах Бразилии были открыты уголовные дела после того, как подростки и молодые люди наносили себе увечья или расставались с жизнью под влиянием полученных в интернете заданий. Так, в штате Мату-Гроссу в центральной части южноамериканской страны полиция, изучая обстоятельства самоубийства 16-летней девочки, обнаружила ее записи о правилах этой игры. Подростку предлагалось выполнить в строгой последовательности следующие действия - обнять родителей, попросить прощения и расстаться с жизнью. Сообщается также, что незадолго до смерти у девочки на руках и ногах появились порезы.

В штате Минас-Жерайс правоохранительные органы расследуют гибель 19-летнего юноши, который, по словам его матери, увлекался игрой "Синий кит". Женщина рассказала, что ее сын получал такие задания, как сфотографироваться в кинотеатре во время показа фильма ужасов, подняться на крышу высотного знания или нанести на руку рисунок в виде кита лезвием бритвы. По данным полиции Минас-Жерайс, погибший состоял в интернет-сообществе, возраст участников которого варьируется от 10 до 20 лет. Все они живут в разных регионах Бразилии, но объединены интересом к игре.

В штате Параиба открыто третье уголовное дело, касающееся "Синего кита": по предварительной информации, учащиеся средней школы города Жоау-Пессоа наносили себе увечья в соответствии с заданиями, полученными в интернете.

Издание обратилось к родителям подростков с призывом уделять больше внимания детям и обращаться в полицию при получении любой информации об игре "Синий кит". В Бразилии подстрекательство к самоубийству карается тюремным заключением сроком от двух до шести лет.

Как отмечает газета, виртуальная игра "Синий кит", предположительно подталкивающая к самоубийству, пришла из России, где она появилась в социальных сетях. По данным Следственного комитета (СК), в соцсети "ВКонтакте" с декабря 2013 года по май 2016 года было создано восемь закрытых виртуальных сообществ, где открыто пропагандировали суицид и склоняли к их совершению несовершеннолетних пользователей. В прессе они получили название "группы смерти". По данным СК, 15 подростков из этих сообществ в различных регионах России совершили самоубийства, еще пятеро детей не довели их до конца.