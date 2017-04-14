Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Бразилии зафиксированы подростковые самоубийства, связанные с игрой "Синий кит"

Происшествия
14 апреля, 18:49 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Как сообщает Folha de São Paulo, по меньшей мере в трех штатах были открыты уголовные дела после того, как подростки наносили себе увечья или расставались с жизнью под влиянием заданий из интернета
Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Правоохранительные органы Бразилии расследуют несколько случаев самоубийств подростков и молодых людей, связанных с игрой "Синий кит" и так называемыми "группами смерти". Об этом сообщила газета Folha de São Paulo.

Издание пишет, что по меньшей мере в трех штатах Бразилии были открыты уголовные дела после того, как подростки и молодые люди наносили себе увечья или расставались с жизнью под влиянием полученных в интернете заданий. Так, в штате Мату-Гроссу в центральной части южноамериканской страны полиция, изучая обстоятельства самоубийства 16-летней девочки, обнаружила ее записи о правилах этой игры. Подростку предлагалось выполнить в строгой последовательности следующие действия - обнять родителей, попросить прощения и расстаться с жизнью. Сообщается также, что незадолго до смерти у девочки на руках и ногах появились порезы.

Смотрите также
Подростковые суициды: как спасти ребенка от необдуманного шага

В штате Минас-Жерайс правоохранительные органы расследуют гибель 19-летнего юноши, который, по словам его матери, увлекался игрой "Синий кит". Женщина рассказала, что ее сын получал такие задания, как сфотографироваться в кинотеатре во время показа фильма ужасов, подняться на крышу высотного знания или нанести на руку рисунок в виде кита лезвием бритвы. По данным полиции Минас-Жерайс, погибший состоял в интернет-сообществе, возраст участников которого варьируется от 10 до 20 лет. Все они живут в разных регионах Бразилии, но объединены интересом к игре.

В штате Параиба открыто третье уголовное дело, касающееся "Синего кита": по предварительной информации, учащиеся средней школы города Жоау-Пессоа наносили себе увечья в соответствии с заданиями, полученными в интернете.

Издание обратилось к родителям подростков с призывом уделять больше внимания детям и обращаться в полицию при получении любой информации об игре "Синий кит". В Бразилии подстрекательство к самоубийству карается тюремным заключением сроком от двух до шести лет.

Как отмечает газета, виртуальная игра "Синий кит", предположительно подталкивающая к самоубийству, пришла из России, где она появилась в социальных сетях. По данным Следственного комитета (СК), в соцсети "ВКонтакте" с декабря 2013 года по май 2016 года было создано восемь закрытых виртуальных сообществ, где открыто пропагандировали суицид и склоняли к их совершению несовершеннолетних пользователей. В прессе они получили название "группы смерти". По данным СК, 15 подростков из этих сообществ в различных регионах России совершили самоубийства, еще пятеро детей не довели их до конца.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Марий Эл арестован до 12 июня
2
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
3
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
4
Список претендентов на пост мэра Омска сократился до двух кандидатов
5
СМИ: хакеры взломали сотни каналов YouTube
6
Американская авиационная бомба MOAB. Досье
7
ВС США опубликовали видео применения "матери всех бомб" в Афганистане
Темы дня
Загрузка...
Реклама