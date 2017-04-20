Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: циничное отношение к истории ведет к разобщению народов

Общество
20 апреля, 13:33 UTC+3
Президент России отметил, что героизация нацизма некоторыми странами чревата огромными рисками
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что циничное отношение к истории ведет к разобщению народов.

Смотрите также
Путин проводит заседание оргкомитета "Победа". Видеотрансляция

"Мы видим, какие риски несет циничное отношение к прошлому, как фальсификация, манипуляция историческими фактами ведет к разобщению стран и народов, разобщению, появлению новых разделительных линий, формированию образа врага", - заявил он на заседании оргкомитета "Победа".

"Ревизия истории фактически открывает дорогу к пересмотру основ современного миропорядка, к размыванию ключевых принципов международного права и безопасности, которые сложились по итогам Второй Мировой войны", - сказал глава государства, еще раз подчеркнув, что "это чревато огромными рисками сегодня для всех нас".

"Особенно опасен курс, взятый в некоторых странах, на героизацию нацизма, оправдание пособников нацизма, - подчеркнул он. - Это не только оскорбляет память о жертвах преступлений нацизма, эта политика подпитывает националистические, ксенофобские радикальные силы".

Путин отметил огромную роль работы по сохранению и защите исторической правды о Второй мировой войне, о традициях и духе союзничества в борьбе с нацизмом. "Для нас это, прежде всего, нравственное, человеческое понятие, человеческий долг перед поколением победителей, перед павшими за Родину, перед теми, кто обустраивал и восстанавливал страну после Великой Отечественной войны", - подчеркнул президент. Он уверен, что историческая правда скрепляет общество, служи духовным, ценностным фундаментом для развития и помогает людям из разных поколений ощущать себя единой и сплоченной нацией.

"История, какой бы трудной и противоречивой она ни была, призвана не ссорить людей, а предостерегать от ошибок, помогать укреплять добрососедские отношения", - сказал Путин. Он заметил, что существуют и другие подходы к истории, приведя в качестве примера попытки использовать ее как идеологической оружие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
14
Снег кружится, летает и тает: зима вернулась в страны Европы
7
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
6
Почетный папа Бенедикт XVI отметил 90-летие за кружкой баварского пива
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Песков: РФ не пытается интегрировать непризнанные республики Донбасса
3
Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
4
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
5
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
6
Спасший пассажиров при взрыве в метро машинист отдал подаренные ему деньги пострадавшей
7
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
Темы дня
Загрузка...
Реклама