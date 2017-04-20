Путин: циничное отношение к истории ведет к разобщению народов

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что циничное отношение к истории ведет к разобщению народов.
"Мы видим, какие риски несет циничное отношение к прошлому, как фальсификация, манипуляция историческими фактами ведет к разобщению стран и народов, разобщению, появлению новых разделительных линий, формированию образа врага", - заявил он на заседании оргкомитета "Победа".
"Ревизия истории фактически открывает дорогу к пересмотру основ современного миропорядка, к размыванию ключевых принципов международного права и безопасности, которые сложились по итогам Второй Мировой войны", - сказал глава государства, еще раз подчеркнув, что "это чревато огромными рисками сегодня для всех нас".
"Особенно опасен курс, взятый в некоторых странах, на героизацию нацизма, оправдание пособников нацизма, - подчеркнул он. - Это не только оскорбляет память о жертвах преступлений нацизма, эта политика подпитывает националистические, ксенофобские радикальные силы".
Путин отметил огромную роль работы по сохранению и защите исторической правды о Второй мировой войне, о традициях и духе союзничества в борьбе с нацизмом. "Для нас это, прежде всего, нравственное, человеческое понятие, человеческий долг перед поколением победителей, перед павшими за Родину, перед теми, кто обустраивал и восстанавливал страну после Великой Отечественной войны", - подчеркнул президент. Он уверен, что историческая правда скрепляет общество, служи духовным, ценностным фундаментом для развития и помогает людям из разных поколений ощущать себя единой и сплоченной нацией.
"История, какой бы трудной и противоречивой она ни была, призвана не ссорить людей, а предостерегать от ошибок, помогать укреплять добрососедские отношения", - сказал Путин. Он заметил, что существуют и другие подходы к истории, приведя в качестве примера попытки использовать ее как идеологической оружие.