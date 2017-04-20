Путин проводит заседание оргкомитета "Победа". Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета "Победа".

Основной темой 39-го заседания станет развитие гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами на государственном и общественном уровнях в целях продвижения объективной исторической и актуальной информации о России, в том числе о ее роли в победе над нацизмом.

В мероприятии принимают участие представители правительства, федеральных министерств, органов исполнительной власти, руководители общественных организаций, а также ветераны Великой Отечественной войны.