Ревенко: проект о перезахоронении Ленина перспектив не имеет

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Проект закона о перезахоронении останков вождя Октябрьской революции Владимира Ленина, внесенный в Госдуму депутатами от ЛДПР и "Единой России", не обсуждался во фракции единороссов и перспектив принятия не имеет. Об этом заявил в четверг замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко.

"Хотел обратить внимание: ни с фракцией, ни тем более с партией коллеги не советовались. Эту инициативу мы не обсуждали. Это значит, что никаких перспектив она не имеет", - написал парламентарий на своей странице в социальной сети Facebook.

Ревенко подчеркнул, что фракция "Единой России" "стремится обсуждать законы, которые направлены на укрепление согласия в обществе, а не на раскол". А инициативы, подобные внесенной в четверг, по его мнению, "вызывают по меньшей мере недоумение". "И хотелось бы напомнить коллегам, что, делая те или иные заявления и поступки, важно помнить, в какой партии и фракции ты состоишь", - добавил депутат.

Ранее либерал-демократы Иван Сухарев, Владимир Сысоев, Александр Курдюмов, а также единороссы Евгений Марченко, Александр Брыксин, Виталий Бахметьев внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о перезахоронении останков Ленина из мавзолея на Красной площади.

Проектом, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, вносятся поправки в закон "О погребении и похоронном деле" и вводится понятие "перезахоронение". "Перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Порядок, сроки и место перезахоронения останков Владимира Ильича Ульянова (Ленина) определяются правительством РФ", - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к нему указывается, что "вопрос о перезахоронении останков В. И. Ульянова (Ленина) возник еще в начале 80-х годов XX века, и с тех пор эта дискуссия разгорается в российском обществе практически каждый год". "Важно отметить, что законопроектом устанавливается сама необходимость перезахоронения останков В. И. Ульянова (Ленина), но не устанавливаются конкретные сроки, что позволяет учесть политическую ситуацию, социальные настроения, а также мнение всех заинтересованных сторон", - отмечается в сопроводительных документах.