Клинцевич отверг обвинения главы организации инвалидов-"афганцев" в свой адрес

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сенатор Франц Клинцевич отвергает все обвинения, которые высказал в его адрес глава общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны" (ОООИВА) Андрей Чепурной.

Ранее на заседании Российского организационного комитета "Победа" Чепурной пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на высказывания Клинцевича, который, по словам Чепурного, называет имя преемника главы государства. Также, по утверждению Чепурного, Клинцевич "использует свой административный ресурс и пытается уничтожить организацию, захватить имущество и внести раскол в ветеранское движение среди инвалидов.

"Категорически отрицаю все обвинения в мой адрес, которые озвучил Чепурной. В них нет ни слова правды", - цитирует Клинцевича его пресс-служба. "Продолжаются попытки любыми путями дискредитировать, опорочить меня, ставшие реакцией руководства ОООИВА на проверку использования ими бюджетных средств, которую я инициировал по требованию 20 областных отделений этой организации. Сейчас всем этим активно занимаются правоохранительные органы, и Чепурному просто необходим скандал, чтобы помешать их работе", - утверждает сенатор.

Клинцевич заявил также, что "никаких писем с указанием преемника президента, на которые ссылается Чепурной, не писал и не рассылал". "Это подделка, состряпанная с теми же неблаговидными целями. Любая графологическая экспертиза подтвердит мои слова. Думаю, что следствие установит, кто рассылал такие письма, прикрываясь моим именем", - подчеркнул сенатор.

Он также высказал принципиальное несогласие "с утверждение Чепурного о каком-то расколе ветеранского движения". "Мы сегодня едины, как никогда, и любые попытки отвлечь наше движение от решения его важнейших задач - помощи и поддержки ветеранов, патриотического воспитания молодежи - играют на руку недоброжелателям России и должны жестко пресекаться", - сказал Клинцевич.