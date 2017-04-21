В Красноярске открылся детский технопарк "Кванториум"

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум" открылся в Красноярске. Торжественное открытие технопарка прошло в рамках Красноярского экономического форума.

"Для меня приятно находиться здесь, в первом в Красноярском крае, но не первом в России "Кванториуме". То, что уже было сделано, доказало свою значимость для нового поколения талантов, которые будут определять развитие нашей страны", - сказал вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович.

По словам губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, в создании технопарка помогала компания "Норильский никель". "Компания последовательно вкладывается в развитие человеческого капитала, развитие вузов. Сегодня появилась еще одна площадка, которая даст новых инженеров, которыми будет гордиться Красноярский край и Россия", - отметил начальник управления благотворительных программ Игорь Сухотин.

Как сообщалось ранее, объем инвестиций в детский технопарк в Красноярске составил 180 млн рублей. "Кванториум" в Красноярске был создан за счет федеральных и региональных средств, а также компании "Норильский никель". Преподаватели технопарка будут вести занятия по промышленному дизайну, робототехнике, космическим технологиям, энергетике, нанотехнологиям и IT-технологиям. Ежегодно в нем будут обучаться более 1,7 тыс. детей.

Технопарки "Кванториум" - площадки, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Парки открываются в рамках инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года. Она предполагает создание среды для ускоренного развития детей от пяти до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.

Красноярский экономический форум открылся вчера и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.