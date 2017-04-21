Солиста "Воплей Видоплясова" потребовали привлечь к ответственности за идею о гетто

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Солиста "Воплей Видоплясова" потребовали привлечь к ответственности за идею о геттоОбщество 21 апреля, 20:57
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КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Руководство украинского Института правовой политики и социальной защиты требует от прокуратуры страны привлечь к ответственности солиста группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипку за озвученную им идею отправлять в гетто тех, кто не может выучить украинский язык. Об этом сообщила директор института Елена Бережная.
"Наш Институт правовой политики и социальной защиты подает в прокуратуру заявление о совершенном правонарушении гражданином Скрипкой - разжигании межнациональной вражды и ненависти", - написала она на странице в Facebook. Бережная предупредила, что в случае отказа надзорного ведомства от возбуждения уголовного дела против Скрипки общественники обратятся в суд.
Ранее в интервью одному из украинских изданий Скрипка заявил, что неспособных выучить украинский язык, "нужно отделить, так как они социально опасны, нужно создать гетто для них".
Подобные высказывания представители властей и общественности Украины позволяют себе не впервые. В конце декабря 2016 года советник главы МВД Украины Илья Кива заявлял, что жителей Донбасса, особенно молодежь, необходимо заставить любить Украину, пусть и через насилие. Его словам предшествовала не менее одиозная риторика министра культуры Евгения Нищука, который высказался о русскоязычных жителях Донбасса как о людях "второго сорта". Охарактеризовав отношения между ними и остальной Украиной как "пропасть сознания", министр заявил об их "генетической неполноценности".