Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Солиста "Воплей Видоплясова" потребовали привлечь к ответственности за идею о гетто

Общество
21 апреля, 20:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, апреля. /ТАСС
Ранее Олег Скрипка заявил, что неспособных выучить украинский язык, "нужно отделить, так как они социально опасны, нужно создать гетто для них"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Олег Скрипка

Олег Скрипка

© Артем Геодакян/ТАСС

КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Руководство украинского Института правовой политики и социальной защиты требует от прокуратуры страны привлечь к ответственности солиста группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипку за озвученную им идею отправлять в гетто тех, кто не может выучить украинский язык. Об этом сообщила директор института Елена Бережная.

"Наш Институт правовой политики и социальной защиты подает в прокуратуру заявление о совершенном правонарушении гражданином Скрипкой - разжигании межнациональной вражды и ненависти", - написала она на странице в Facebook. Бережная предупредила, что в случае отказа надзорного ведомства от возбуждения уголовного дела против Скрипки общественники обратятся в суд.

Ранее в интервью одному из украинских изданий Скрипка заявил, что неспособных выучить украинский язык, "нужно отделить, так как они социально опасны, нужно создать гетто для них".

Подобные высказывания представители властей и общественности Украины позволяют себе не впервые. В конце декабря 2016 года советник главы МВД Украины Илья Кива заявлял, что жителей Донбасса, особенно молодежь, необходимо заставить любить Украину, пусть и через насилие. Его словам предшествовала не менее одиозная риторика министра культуры Евгения Нищука, который высказался о русскоязычных жителях Донбасса как о людях "второго сорта". Охарактеризовав отношения между ними и остальной Украиной как "пропасть сознания", министр заявил об их "генетической неполноценности".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
12
Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский сад
14
Снег кружится, летает и тает: зима вернулась в страны Европы
7
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ВВО объяснили "стягивание" войск РФ к границам КНДР плановой проверкой
2
СМИ: суд в США приговорил россиянина Селезнева к 27 годам тюрьмы
3
WikiLeaks опубликовала новые секретные документы ЦРУ
4
Радиотехнический комплекс летающего радара А-100 впервые испытали в полете
5
Солиста "Воплей Видоплясова" потребовали привлечь к ответственности за идею о гетто
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама