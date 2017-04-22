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Севастополь простился с погибшим в Сирии российским офицером Сергеем Бордовым

Общество
22 апреля, 11:51 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
Офицер погиб 18 апреля, не допустив прорыва террористов в жилой городок
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Жители Севастополя, в том числе сотни военнослужащих, с воинскими почестями проводили в последний путь российского военного советника майора Сергея Бордова, погибшего в Сирии 18 апреля 2017 года. Церемония прощания и поминальная церковная служба состоялись в Матросском клубе Севастополя.

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"Трудно говорить в эти минуты, я, прежде всего, обращаюсь к матери Сергея, к его родным и близким, никакие слова не могут восполнить боль, которую вы сейчас ощущаете. Но пройдут годы, возможно боль притупится, и появится ощущение гордости, за то, что сделал Сергей. <...> И хоть он погиб далеко, но он защищал нашу родину, делал все, чтобы те взрывы в Санкт-Петербурге, гибель невинных людей не могли еще раз произойти на нашей территории", - сказал командующий Черноморским флотом РФ адмирал Александр Витко.

Произнесли слова благодарности и вспомнили погибшего товарища на траурной церемонии и сослуживцы офицера.

Бордов погиб 18 апреля 2017 года в Сирии в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск. Офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок. В ходе боя Бордов получил смертельные ранения. Командованием майор представлен к государственной награде посмертно.

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