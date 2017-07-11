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Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операции

Армия и ОПК
11 июля, 23:09 UTC+3

Что известно о погибших в Сирии военнослужащих - в материале ТАСС

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Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

11 июля 2017 г. Минобороны РФ сообщило, что в сирийской провинции Хама в результате минометного обстрела боевиками городка сирийский правительственных войск погиб российский военнослужащий - капитан Николай Афанасов. Он находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск. Капитан Афанасов посмертно представлен командованием к государственной награде.

Всего, по данным официальных публикаций Минобороны РФ и представителей российских региональных властей, безвозвратные боевые потери личного состава Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе военной операции в Сирии, начавшейся 30 сентября 2015 г., составили 32 человека.

Кроме того, зафиксирована одна небоевая потеря - 27 октября 2015 г. в Минобороны РФ сообщили, что технический специалист, военнослужащий-контрактник Вадим Костенко покончил с собой на авиабазе Хмеймим.

Что известно о погибших в Сирии военнослужащих — в материале ТАСС.

Федор Журавлев

  • Погиб 19 ноября 2015 г. при выполнении боевого задания в Сирии.
  • Офицер обеспечивал наведение крылатых ракет воздушного базирования на позиции террористов, подробности его смерти неизвестны.
  • Потеря была официально подтверждена 17 марта 2016 г. на церемонии награждения участников операции. Награжден орденом Мужества посмертно.
  • Школа под Брянском получила имя погибшего в Сирии российского офицера. Похоронен он в родном поселке, где проживает сейчас его мать.

Олег Пешков

  • 24 ноября 2015 г. фронтовой бомбардировщик Су-24М (бортовой номер "83 белый", регистрационный номер RF-90932) Особой авиационной группы ВКС России в Сирии был сбит истребителем F-16 Fighting Falcon ВВС Турции в воздушном пространстве Сирии.
  • Летчикам удалось катапультироваться, по ним был открыт огонь с земли, пилот подполковник Олег Пешков погиб.
  • По утверждению турецкой стороны, бомбардировщик был сбит из-за нарушения воздушной границы этой страны. Минобороны РФ опровергло факт нахождения Су-24М в турецком воздушном пространстве.
  • Штурман сбитого бомбардировщика - капитан Константин Мурахтин - был спасен спецподразделениями ВС РФ и сирийской армии. Награжден орденом Мужества.
  • 25 ноября 2015 г. указом президента РФ Владимира Путина подполковнику Олегу Пешкову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
  • Имя Героя России увековечено на мемориальной доске в селе Косиха под Барнаулом, где он родился и вырос. Мемориал "Землякам, погибшим в локальных конфликтах", куда занесено его имя, расположен на Аллее Героев Великой Отечественной войны.
  • Глава Алтайского края Александр Карлин сообщил, что в регионе учреждены три ежемесячные именные стипендии имени Героя России Олега Пешкова для обучающихся в Алтайской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова.
  • Имя пилота присвоят новой школе Липецка №100. В ней будет создан авиационный музей.
  • 12 июня в Приамурье был открыт памятник Олегу Пешкову.

Это был самоотверженный, отважный, высококвалифицированный летчик. Все, кого он учил, говорят о нем как об очень хорошем инструкторе, который мог все объяснить Константин Мурахтин Штурман сбитого в Сирии бомбардировщика Су-24М, майор

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Александр Позынич

  • 24 ноября 2015 г. на поиски летчиков сбитого бомбардировщика Су-24М вылетели вертолеты ВКС России, в ходе операции один из них (Ми-8АМТШ) был поврежден обстрелом с земли. На его борту погиб морской пехотинец-контрактник - матрос Александр Позынич.
  • Вертолет совершил вынужденную посадку на нейтральной территории, экипаж и личный состав поисково-спасательной группы были эвакуированы, сама машина позднее уничтожена минометным огнем с территории, подконтрольной бандформированиям.
  • Матрос Александр Позынич (посмертно) был награжден орденом Мужества.
  • Позынич был похоронен на Аллее воинской славы родного города Новочеркасск.
  • Мемориальные доски в память о погибших в Сирии командире бомбардировщика Су-24М Олеге Пешкове и морпехе Александре Позыниче установили на федеральной трассе "Амур" (Чита – Хабаровск) возле села Возжаевка Амурской области.

Спасая товарищей, Александр Михайлович защищал страну, город, семью. Он сполна выполнил долг, отдав жизнь за мир и спокойствие. Принято решение, что школа №11 города Новочеркасска, в которой учился Позынич, назовут его именем
 Василий Голубев Губернатор Ростовской области

Иван Черемисин

  • 1 февраля 2016 г. в результате минометного обстрела террористами ИГ одного из соединений сирийской армии, получил смертельное ранение российский военный советник подполковник Иван Черемисин.
  • По данным Министерства обороны РФ, офицер выполнял задачи по оказанию помощи сирийской армии в освоении нового вооружения, поставляемого в рамках действующих межгосударственных контрактов военно-технического сотрудничества.
  • Впервые официально об Иване Черемисине стало известно 17 марта 2016 г. на церемонии награждения участников операции.
  • Военнослужащий был посмертно представлен к государственной награде.

Александр Прохоренко

  • Старший лейтенант Сил специальных операций Александр Прохоренко погиб 24 марта 2016 г. в районе населенного пункта Тадмор (Пальмира, провинция Хомс) при выполнении задачи по наведению ударов российских самолетов на цели террористов ИГ.
  • По информации представителя российского пункта базирования Хмеймим в Сирии, "военнослужащий геройски погиб, вызвав огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен".
  • 11 апреля 2016 г. ему было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
  • Власти Оренбурга приняли решение назвать одну из улиц города именем Прохоренко.
  • Прохоренко родился 22 июня 1990 года в Оренбургской области в рабочей семье. В 2007 году с серебряной медалью окончил Городецкую среднюю общеобразовательную школу, поступил в Оренбургское высшее зенитно-ракетное училище, в 2008 в связи с закрытием училища был переведен в Военную академию войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ, которую окончил с отличием. 

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Андрей Окладников и Виктор Панков

  • 12 апреля 2016 г. при выполнении полетов в районе г. Хомс потерпел крушение вертолет Ми-28Н ВКС России.
  • Оба члена экипажа - командир Андрей Окладников и штурман Виктор Панков - погибли.
  • По сообщению пресс-службы Минобороны РФ, "огневого воздействия на вертолет не было", причиной катастрофы стала ошибка пилотирования.

Антон Ерыгин

  • 11 мая 2016 г. Минобороны РФ сообщило о гибели в Сирии российского сержанта Антона Ерыгина.
  • 5 мая он получил тяжелые ранения в сирийской провинции Хомс при выполнении задач по сопровождению автомобилей российского Центра примирения враждующих сторон и скончался в госпитале спустя двое суток.
  • 12 мая военнослужащий был похоронен на кладбище в воронежском селе Чертовицы.
  • Награжден орденом Мужества посмертно.

Андрей Тимошенков

  • 15 июня 2016 г. в провинции Хомс военнослужащий охранения гуманитарного конвоя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Андрей Тимошенков предотвратил прорыв к месту выдачи гуманитарной помощи начиненного взрывчаткой автомобиля.
  • При взрыве управляемого смертником автомобиля Тимошенков получил несовместимое с жизнью ранение и скончался 16 июня.
  • Награжден орденом Мужества посмертно.

Михаил Широкопояс

  • 16 июня 2016 г. была официально подтверждена гибель младшего сержанта Михаила Широкопояса.
  • Он был направлен в Сирию в апреле 2016 г., через месяц получил ранение в результате разрыва мины в провинции Алеппо.
  • Военнослужащему была сделана операция в Москве, однако он скончался 7 июня в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко.
  • Награжден орденом Мужества посмертно.

Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин

  • 8 июля 2016 г. в сирийской провинции Хомс российские летчики-инструкторы совершали облет сирийского вертолета Ми-25 (экспортный вариант Ми-24) с боекомплектом.
  • Прорвав оборону восточнее Пальмиры, крупный отряд боевиков ИГ атаковал позиции сирийских войск и стремительно продвигался вглубь района.
  • Экипаж Ми-25 принял решение атаковать террористов. Израсходовав боекомплект, вертолет при развороте на обратный курс был подбит огнем с земли и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии.
  • Погибли оба члена экипажа - пилот полковник Ряфагать Хабибулин и летчик-оператор лейтенант Евгений Долгин.
  • Военнослужащие представлены к высоким государственным наградам посмертно.

Никита Шевченко

  • 22 июля Минобороны РФ сообщило, что военнослужащий контрактной службы Никита Шевченко погиб в результате подрыва заложенного боевиками самодельного взрывного устройства на въезде в населенный пункт в провинции Алеппо.
  • Шевченко сопровождал автоколонну с продуктами питания и водой для местных жителей. 
  • Он представлен к государственной награде посмертно.

Три члена экипажа вертолета Ми-8АМТШ и два офицера

  • 1 августа в сирийской провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит российский вертолет Ми-8АМТШ ВКС России.
  • Он возвращался на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в г. Алеппо.
  • На борту находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, все они погибли.

Аскер Бижоев

  • 12 августа стало известно, что при выполнении боевого задания 19 мая майор Аскер Бижоев геройски погиб в Сирии.
  • Указом президента РФ награжден Орденом Мужества посмертно. Награда вручена его родителям. Об этом на своей официальной страничке в Instagram написал глава республики Юрий Коков.

Надежда Дураченко и Галина Михайлова

  • 5 декабря боевиками "оппозиции" был обстрелян медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны в сирийском Алеппо.
  • В результате прямого попадания мины в приемное отделение погибли двое российских военнослужащих-медиков - Надежда Дураченко и Галина Михайлова, детский врач-педиатр Вадим Арсентьев получил тяжелое ранение.
  • Госпиталь подвергся артиллерийскому обстрелу с 12.21 до 12.30 мск. Пострадали местные жители, прибывшие на прием к врачам.

Руслан Галицкий

  • 7 декабря 2016 г. Минобороны РФ сообщило, что в госпитале скончался полковник ВС РФ, получивший в сирийском Алеппо ранения в ходе артиллерийского обстрела боевиками "оппозиции" одного из жилых кварталов западной части города.
  • Полковник выполнял в Сирии задачи в составе группы российских военных советников.
  • Руслан Галицкий представлен командованием к высокой государственной награде посмертно.

Четверо военнослужащих

  • 20 февраля 2017 г. Минобороны России сообщило, что 16 февраля в Сирии в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четыре и получили ранения двое российских военнослужащих. 
  • Машина с военными советниками в составе колонны следовала из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс.

Артем Горбунов

  • 6 марта стало известно, что рядовой контрактной службы погиб 2 марта в районе Пальмиры при отражении попытки прорыва боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники.
  • Командованием рядовой представлен к государственной награде посмертно.

Двое военнослужащих

  • 11 апреля Минобороны РФ сообщило о гибели в Сирии двоих российских военнослужащих-контрактников в результате минометного обстрела боевиков.
  • По данным ведомства, еще один военнослужащий получил тяжелые ранения.
  • Военнослужащие представлены командованием к госнаградам.

Сергей Бордов

  • 20 апреля стало известно о гибели в Сирии российского военного советника майора Сергея Бордова.
  • Он погиб в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск.
  • Как сообщило Минобороны РФ, офицер находился в составе группы российских военных советников, выполняя задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск. В ходе боя он, не допустив прорыва террористов в жилой городок, получил смертельные ранения.
  • Командованием представлен к государственной награде посмертно.

Алексей Бучельников

  • 2 мая 2017 г. стало известно о гибели в Сирии российского военного советника, подполковника Алексея Бучельникова
  • Он занимался обучением личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск.
  • Во время занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков, в результате чего подполковник Бучельников получил смертельное ранение.

Вадим Костенко. Небоевая потеря

  • 27 октября 2015 г. в Минобороны РФ подтвердили гибель технического специалиста, военнослужащего-контрактника Вадима Костенко, покончившего жизнь самоубийством на авиабазе Хмеймим.
  • По данным военного ведомства, причиной смерти 19-летнего контрактника стал суицид "во внеслужебное время в связи со сложившимися у военнослужащего неблагоприятными личными обстоятельствами вне части". 

Материал подготовлен по данным ТАСС-Досье.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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