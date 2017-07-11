Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операции

11 июля 2017 г. Минобороны РФ сообщило, что в сирийской провинции Хама в результате минометного обстрела боевиками городка сирийский правительственных войск погиб российский военнослужащий - капитан Николай Афанасов. Он находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск. Капитан Афанасов посмертно представлен командованием к государственной награде.

Всего, по данным официальных публикаций Минобороны РФ и представителей российских региональных властей, безвозвратные боевые потери личного состава Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе военной операции в Сирии, начавшейся 30 сентября 2015 г., составили 32 человека.

Кроме того, зафиксирована одна небоевая потеря - 27 октября 2015 г. в Минобороны РФ сообщили, что технический специалист, военнослужащий-контрактник Вадим Костенко покончил с собой на авиабазе Хмеймим.

Что известно о погибших в Сирии военнослужащих — в материале ТАСС.

Федор Журавлев

Погиб 19 ноября 2015 г. при выполнении боевого задания в Сирии.

Офицер обеспечивал наведение крылатых ракет воздушного базирования на позиции террористов, подробности его смерти неизвестны.

Потеря была официально подтверждена 17 марта 2016 г. на церемонии награждения участников операции. Награжден орденом Мужества посмертно.

Школа под Брянском получила имя погибшего в Сирии российского офицера. Похоронен он в родном поселке, где проживает сейчас его мать.

Олег Пешков

24 ноября 2015 г. фронтовой бомбардировщик Су-24М (бортовой номер "83 белый", регистрационный номер RF-90932) Особой авиационной группы ВКС России в Сирии был сбит истребителем F-16 Fighting Falcon ВВС Турции в воздушном пространстве Сирии.

Летчикам удалось катапультироваться, по ним был открыт огонь с земли, пилот подполковник Олег Пешков погиб.

По утверждению турецкой стороны, бомбардировщик был сбит из-за нарушения воздушной границы этой страны. Минобороны РФ опровергло факт нахождения Су-24М в турецком воздушном пространстве.

Штурман сбитого бомбардировщика - капитан Константин Мурахтин - был спасен спецподразделениями ВС РФ и сирийской армии. Награжден орденом Мужества.

25 ноября 2015 г. указом президента РФ Владимира Путина подполковнику Олегу Пешкову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Имя Героя России увековечено на мемориальной доске в селе Косиха под Барнаулом, где он родился и вырос. Мемориал "Землякам, погибшим в локальных конфликтах", куда занесено его имя, расположен на Аллее Героев Великой Отечественной войны.

Глава Алтайского края Александр Карлин сообщил, что в регионе учреждены три ежемесячные именные стипендии имени Героя России Олега Пешкова для обучающихся в Алтайской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова.

Имя пилота присвоят новой школе Липецка №100. В ней будет создан авиационный музей.

12 июня в Приамурье был открыт памятник Олегу Пешкову.

Это был самоотверженный, отважный, высококвалифицированный летчик. Все, кого он учил, говорят о нем как об очень хорошем инструкторе, который мог все объяснить Константин Мурахтин Штурман сбитого в Сирии бомбардировщика Су-24М, майор

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Александр Позынич

24 ноября 2015 г. на поиски летчиков сбитого бомбардировщика Су-24М вылетели вертолеты ВКС России, в ходе операции один из них (Ми-8АМТШ) был поврежден обстрелом с земли. На его борту погиб морской пехотинец-контрактник - матрос Александр Позынич.

Вертолет совершил вынужденную посадку на нейтральной территории, экипаж и личный состав поисково-спасательной группы были эвакуированы, сама машина позднее уничтожена минометным огнем с территории, подконтрольной бандформированиям.

Матрос Александр Позынич (посмертно) был награжден орденом Мужества.

Позынич был похоронен на Аллее воинской славы родного города Новочеркасск.

Мемориальные доски в память о погибших в Сирии командире бомбардировщика Су-24М Олеге Пешкове и морпехе Александре Позыниче установили на федеральной трассе "Амур" (Чита – Хабаровск) возле села Возжаевка Амурской области.

Спасая товарищей, Александр Михайлович защищал страну, город, семью. Он сполна выполнил долг, отдав жизнь за мир и спокойствие. Принято решение, что школа №11 города Новочеркасска, в которой учился Позынич, назовут его именем

Василий Голубев Губернатор Ростовской области

Иван Черемисин

1 февраля 2016 г. в результате минометного обстрела террористами ИГ одного из соединений сирийской армии, получил смертельное ранение российский военный советник подполковник Иван Черемисин.

По данным Министерства обороны РФ, офицер выполнял задачи по оказанию помощи сирийской армии в освоении нового вооружения, поставляемого в рамках действующих межгосударственных контрактов военно-технического сотрудничества.

Впервые официально об Иване Черемисине стало известно 17 марта 2016 г. на церемонии награждения участников операции.

Военнослужащий был посмертно представлен к государственной награде.

Александр Прохоренко

Старший лейтенант Сил специальных операций Александр Прохоренко погиб 24 марта 2016 г. в районе населенного пункта Тадмор (Пальмира, провинция Хомс) при выполнении задачи по наведению ударов российских самолетов на цели террористов ИГ.

По информации представителя российского пункта базирования Хмеймим в Сирии, "военнослужащий геройски погиб, вызвав огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен".

11 апреля 2016 г. ему было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Власти Оренбурга приняли решение назвать одну из улиц города именем Прохоренко.

Прохоренко родился 22 июня 1990 года в Оренбургской области в рабочей семье. В 2007 году с серебряной медалью окончил Городецкую среднюю общеобразовательную школу, поступил в Оренбургское высшее зенитно-ракетное училище, в 2008 в связи с закрытием училища был переведен в Военную академию войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ, которую окончил с отличием.

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Андрей Окладников и Виктор Панков

12 апреля 2016 г. при выполнении полетов в районе г. Хомс потерпел крушение вертолет Ми-28Н ВКС России.

Оба члена экипажа - командир Андрей Окладников и штурман Виктор Панков - погибли.

По сообщению пресс-службы Минобороны РФ, "огневого воздействия на вертолет не было", причиной катастрофы стала ошибка пилотирования.

Антон Ерыгин

11 мая 2016 г. Минобороны РФ сообщило о гибели в Сирии российского сержанта Антона Ерыгина.

5 мая он получил тяжелые ранения в сирийской провинции Хомс при выполнении задач по сопровождению автомобилей российского Центра примирения враждующих сторон и скончался в госпитале спустя двое суток.

12 мая военнослужащий был похоронен на кладбище в воронежском селе Чертовицы.

Награжден орденом Мужества посмертно.

Андрей Тимошенков

15 июня 2016 г. в провинции Хомс военнослужащий охранения гуманитарного конвоя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Андрей Тимошенков предотвратил прорыв к месту выдачи гуманитарной помощи начиненного взрывчаткой автомобиля.

При взрыве управляемого смертником автомобиля Тимошенков получил несовместимое с жизнью ранение и скончался 16 июня.

Награжден орденом Мужества посмертно.

Михаил Широкопояс

16 июня 2016 г. была официально подтверждена гибель младшего сержанта Михаила Широкопояса.

Он был направлен в Сирию в апреле 2016 г., через месяц получил ранение в результате разрыва мины в провинции Алеппо.

Военнослужащему была сделана операция в Москве, однако он скончался 7 июня в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко.

Награжден орденом Мужества посмертно.

Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин

8 июля 2016 г. в сирийской провинции Хомс российские летчики-инструкторы совершали облет сирийского вертолета Ми-25 (экспортный вариант Ми-24) с боекомплектом.

Прорвав оборону восточнее Пальмиры, крупный отряд боевиков ИГ атаковал позиции сирийских войск и стремительно продвигался вглубь района.

Экипаж Ми-25 принял решение атаковать террористов. Израсходовав боекомплект, вертолет при развороте на обратный курс был подбит огнем с земли и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии.

Погибли оба члена экипажа - пилот полковник Ряфагать Хабибулин и летчик-оператор лейтенант Евгений Долгин.

Военнослужащие представлены к высоким государственным наградам посмертно.

Никита Шевченко

22 июля Минобороны РФ сообщило, что военнослужащий контрактной службы Никита Шевченко погиб в результате подрыва заложенного боевиками самодельного взрывного устройства на въезде в населенный пункт в провинции Алеппо.

Шевченко сопровождал автоколонну с продуктами питания и водой для местных жителей.

Он представлен к государственной награде посмертно.

Три члена экипажа вертолета Ми-8АМТШ и два офицера

1 августа в сирийской провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит российский вертолет Ми-8АМТШ ВКС России.

Он возвращался на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в г. Алеппо.

На борту находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, все они погибли.

Аскер Бижоев

12 августа стало известно, что при выполнении боевого задания 19 мая майор Аскер Бижоев геройски погиб в Сирии.

Указом президента РФ награжден Орденом Мужества посмертно. Награда вручена его родителям. Об этом на своей официальной страничке в Instagram написал глава республики Юрий Коков.

Надежда Дураченко и Галина Михайлова

5 декабря боевиками "оппозиции" был обстрелян медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны в сирийском Алеппо.

В результате прямого попадания мины в приемное отделение погибли двое российских военнослужащих-медиков - Надежда Дураченко и Галина Михайлова, детский врач-педиатр Вадим Арсентьев получил тяжелое ранение.

Госпиталь подвергся артиллерийскому обстрелу с 12.21 до 12.30 мск. Пострадали местные жители, прибывшие на прием к врачам.

Руслан Галицкий

7 декабря 2016 г. Минобороны РФ сообщило, что в госпитале скончался полковник ВС РФ, получивший в сирийском Алеппо ранения в ходе артиллерийского обстрела боевиками "оппозиции" одного из жилых кварталов западной части города.

Полковник выполнял в Сирии задачи в составе группы российских военных советников.

Руслан Галицкий представлен командованием к высокой государственной награде посмертно.

Четверо военнослужащих

20 февраля 2017 г. Минобороны России сообщило, что 16 февраля в Сирии в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четыре и получили ранения двое российских военнослужащих.

Машина с военными советниками в составе колонны следовала из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс.

Артем Горбунов

6 марта стало известно, что рядовой контрактной службы погиб 2 марта в районе Пальмиры при отражении попытки прорыва боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники.

Командованием рядовой представлен к государственной награде посмертно.

Двое военнослужащих

11 апреля Минобороны РФ сообщило о гибели в Сирии двоих российских военнослужащих-контрактников в результате минометного обстрела боевиков.

По данным ведомства, еще один военнослужащий получил тяжелые ранения.

Военнослужащие представлены командованием к госнаградам.

Сергей Бордов

20 апреля стало известно о гибели в Сирии российского военного советника майора Сергея Бордова.

Он погиб в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск.

Как сообщило Минобороны РФ, офицер находился в составе группы российских военных советников, выполняя задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск. В ходе боя он, не допустив прорыва террористов в жилой городок, получил смертельные ранения.

Командованием представлен к государственной награде посмертно.

Алексей Бучельников

2 мая 2017 г. стало известно о гибели в Сирии российского военного советника, подполковника Алексея Бучельникова

Он занимался обучением личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск.

Во время занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков, в результате чего подполковник Бучельников получил смертельное ранение.

Вадим Костенко. Небоевая потеря

27 октября 2015 г. в Минобороны РФ подтвердили гибель технического специалиста, военнослужащего-контрактника Вадима Костенко, покончившего жизнь самоубийством на авиабазе Хмеймим.

По данным военного ведомства, причиной смерти 19-летнего контрактника стал суицид "во внеслужебное время в связи со сложившимися у военнослужащего неблагоприятными личными обстоятельствами вне части".

Материал подготовлен по данным ТАСС-Досье.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье