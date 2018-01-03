Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вертолет Ми-24 разбился в Сирии из-за неисправности

Происшествия
3 января, 12:39 UTC+3

Оба пилота погибли. "Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было", сообщили в Минобороны РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вертолет Ми-24

Вертолет Ми-24

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение 31 декабря из-за технической неисправности при выполнении перелета на аэродром Хама в Сирии. Об этом сообщило в среду Минобороны РФ.

"При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

"Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было", - добавили в Минобороны.

Смотрите также

В Сирии при взлете разбился российский Су-24

Бывший главком ВКС Бондарев раскритиковал электронику вертолета Ми-28

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аварии и катастрофы самолетов и вертолетов Минобороны России в 2017 году. Досье
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
В США предположили, что РФ постарается быстро завершить конфликт с равным противником
4
Энергоблок Хмельницкой АЭС на Украине отключен из-за неполадок
5
Полицейские предотвратили в чувашской деревне конфликт с участием более 70 человек
6
Туристка из России погибла в Брюгге после падения на катке
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама