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В Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской империи

Общество
24 апреля, 11:52 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян
По словам главы государства Сержа Саргсяна, 24 апреля 1915 года разделило армянскую историю на две части - до трагической даты и после нее
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© Пресс-службы президента Армении

ЕРЕВАН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Президент Армении Серж Саргсян и другие руководители республики почтили память жертв геноцида армян 1915 года в Османской империи, возложив венки и цветы к мемориалу на ереванском холме Цицернакаберд. Католикос всех армян Гарегин II отслужил у вечного огня молебен за упокой 1,5 млн погибших, причисленных Армянской апостольской церковью в 2015 году к лику святых.

"Сегодня, в день поминовения жертв геноцида армян, мы взываем к памяти наших святых мучеников, - сказал Саргсян. - Осуществленная под предлогом переселения резня была государственной программой Османской империи, которая осуществлялась с исключительной, невиданной доселе жестокостью". Глава государства отметил, что 24 апреля 1915 года разделило тысячелетнюю армянскую историю на две части - до трагической даты и после нее. "Материальные, культурные и политические потери армян неизмеримы, но самая большая потеря - люди, которые были носителями древней, богатой и самобытной цивилизации", - считает руководитель республики.

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Он подчеркнул, что "возрождение армянского народа стало реальностью благодаря потомкам тех, кто пережил геноцид". "Восстановление армянской государственности на родной земле, возрождение армянской культуры и науки стало явью благодаря этим потомкам", - констатировал Саргсян. "За это время мы подарили миру целое созвездие гениев творческой мысли, и через великих армян мир узнал, что произошло с нами", - заявил он. "В 1915 году мы оказались в аду, но если на пути возвращения к жизни мы нашли в себе силы для великих свершений, то в условиях независимой государственности в XXI веке будем способны сделать большее", - добавил президент.

В воскресенье, 23 апреля, активисты левой националистической партии "Дашнакцутюн" и молодежное отделение правящей правоконсервативной Республиканской партии Армении организовали традиционное факельное шествие через центр Еревана к мемориалу жертв геноцида. Они пронесли по улицам столицы огромный государственный триколор.

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