Русское географическое общество откроет в Сибири научно-экономический центр

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) создаст научный, промышленный и экономический центр в Сибири. Об этом сообщил президент РГО Сергей Шойгу на заседании попечительского совета общества.
"Говоря о планах 2017 года, отмечу проект по формированию в Сибири мощного научного, промышленного и экономического центра. Считаем, что его создание окажет реальное содействие комплексному развитию региона", - сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что внимание к Сибири не случайно. "Ее изучение - значимая часть истории РГО. По сути, мы продолжим традиции Большой Сибирской экспедиции Общества и работ Грум-Гржимайло, Черского и Обручева, а также почетного члена РГО, известного губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского, который лично обследовал стратегически важную транспортную инфраструктуру региона, сплавляясь на плотах по его рекам", - рассказал президент РГО.
Ранее сообщалось о том, что в состав попечительского совета РГО вошли глава "Роснефти" Игорь Сечин, президент Сбербанка Герман Греф, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.