Спасение жизни или подрыв основ семьи: регионы вернулись к обсуждению беби-боксов

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. В регионах России после внесения в Госдуму законопроекта о беби-боксах вновь началось активное обсуждение темы установки специально оборудованных мест, где матери могут легально оставить нежеланного новорожденного ребенка и не попасть под уголовное преследование. Эксперты до сих пор не могут сойтись во мнениях: одни считают, что анонимные контейнеры спасают жизни детей, другие видят в них подрыв основ семейного воспитания и предлагают запретить говорить в СМИ о беби-боксах.

Запасной выход в трудной ситуации

Первый в России беби-бокс появился в Пермском крае в 2011 году. Сейчас в регионе, где активно ведется деятельность по профилактике социального сиротства, их уже три — в Перми, Добрянке и Березниках. Как рассказала руководитель пермского благотворительного фонда "Колыбель надежды" Елена Котова, за время работы проекта в России в "окнах жизни" оказались 67 детей, восемь детей — в Пермском крае. Ни один ребенок, который был оставлен в анонимном контейнере, не пополнил детский дом, трое вернулись к родителям, еще пятеро были усыновлены.

"Беби-боксы надо рассматривать как запасный выход. Когда ситуация такая, что человек стоит перед выбором: оставить ребенка на лавочке в медицинском учреждении или в беби-боксе. На лавочке — это уголовная статья. За оставление ребенка в беби-боксе не накажут, потому что женщина предусмотрела все, чтобы у ребенка было сохранено здоровье", — сказала Котова.

В Краснодарском крае беби-боксы спасли жизни 17 детей, причем пять из них впоследствии забрали их биологические матери, отметила депутат Госдумы от региона Светлана Бессараб. Первая девочка, которая попала в сочинский беби-бокс, была завернута в тоненькое одеяло и если бы ее бросили где-то на улице, не факт, что ребенок смог бы выжить. "Окна жизни", конечно, не панацея, уверена Бессараб, и необходимо развивать социальное благополучие семей, но если пока этого нет, необходимо идти всеми путями для сохранения детской жизни.

В Татарстане с 2015 года работает один беби-бокс. Деньги на него собрали общественники. Специально оборудованное место для анонимного отказа от детей расположено в здании Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах. За все время туда "подложили" одного ребенка в январе 2017 года, сообщила ТАСС пресс-секретарь учреждения Диляра Эстрина. Маленькая девочка была передана в органы опеки, которые отдали ее на удочерение, и сейчас она находится в приемной семье.

"Девочка была в хорошем состоянии, опрятный вид, состояние здоровья хорошее — ей не понадобилась реанимационная помощь. Но бывает, что рождается недоношенный ребенок, и мама хочет его выбросить, потому что думала, что будет еще носить, а потом родила — и некоторые мамы просто выбрасывают в мусорку. А вот если у нее есть возможность, и она довезет его до бэби-бокса, то этого ребенка сразу — в реанимацию", — пояснила Эстрина.

Беби-боксы противоречат семейной политике страны

Противники установки беби-боксов основываются на том, что с их появлением у женщин появится ложное представление о наличии права на отказ от ребенка. Так, член общественной палаты Коми и представитель правления "Сыктывкарской ассоциации многодетных семей" Елена Щербина уверена, что о бэби-боксах не следует даже сообщать в СМИ, чтобы не привлекать к вопросу лишнее внимание.

"Не нужно показывать ложный путь нашим детям, мы можем своих девочек завести по ложному пути, что есть вариант анонимно отдать ребенка государству. Я считаю, что в женский мозг этого даже закладывать нельзя. Мне очень страшно за будущее, не хотелось бы даже, чтобы СМИ лишний раз упоминало эти бэби-боксы, чтобы у детей даже понятия не было, что такая ситуация возможна", — сказала Щербина.

Заместитель председателя комитета Законодательной думы Хабаровского края по законности, правопорядку и общественной безопасности Елена Ларионова считает, что анонимное оставление новорожденного в детском боксе является нарушением принципа семейного воспитания, противоречит концепции государственной семейной политики в Российской Федерации, существенно затрудняет или вовсе исключает реализацию установленных Семейным кодексом РФ прав ребенка. В регионе не установлено ни одного беби-бокса и ведется политика по охране материнства и детства, уточнила депутат.

"Я считаю, что лучшей поддержкой детства являются программы по созданию условий для молодой семьи, по поддержке одиноких матерей, профилактике социального сиротства, а не создание "бэби-боксов". Наша задача — не допускать принятия законов, нарушающих права ребенка, законодательно закреплять ответственность родителей, развивать институты поддержки семьи и детства", — отметила депутат.

Главное — сохранить жизнь ребенку

При всех "за" и "против" уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков поддерживает идею установки беби-боксов в регионах страны, так как они помогают сохранить главное — жизнь младенца.

"Считаю, что это механизм сохранения жизни ребенку и, естественно, я, как уполномоченный по правам ребенка, этот механизм, который сохранит жизнь пусть даже одному ребенку, поддерживаю и буду поддерживать в дальнейшем. Тем более, что за годы существования этого проекта те риски, о которых говорят его оппоненты, что установка беби-боксов спровоцирует массовый отказ от новорожденных детей, и у нас вырастет количество подкидышей в России, абсолютно не находят своего подтверждения", — сказал Миков.

Законопроекты о бэби-боксах

В марте 2017 года депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" внесли на рассмотрение парламента законопроект, наделяющий региональные власти правом решать, нужно ли устанавливать на территории субъекта беби-боксы. Как отметают авторы законопроекта, в настоящее время в законодательстве отсутствует правовое регулирование порядка использования таких мест, не установлены требования к их безопасности и порядок их эксплуатации.

Требования к беби-боксам, по замыслу авторов законопроекта, будут устанавливаться Минздравом России. Это позволит предусмотреть единые стандарты технических характеристик данных устройств, определить общий алгоритм действий ответственных лиц при обнаружении новорожденных в местах для анонимного оставления ребенка.

В декабре 2015 года аналогичный законопроект уже вносился в Госдуму и получил отрицательный отзыв правительства России, которое сочло идею создания беби- боксов противоречащей Конституции РФ, согласно которой забота о детях и их воспитание являются не только правом, но и обязанностью родителей. Член Совета Федерации Елена Мизулина ранее внесла в российский парламент законопроект о полном запрете беби-боксов и обратилась к генпрокурору РФ с просьбой проверить законность работы имеющихся в регионах мест для анонимного оставления младенцев.