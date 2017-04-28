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Наполнять аккаунты Госдумы в соцсетях будут профессиональные журналисты

Общество
28 апреля, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин выразил надежду, что со временем Госдума станет одним из интересных участников блогосферы

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщил, что наполнять содержанием официальные аккаунты палаты в социальных сетях будут профессиональные журналисты, а не специалисты по продвижению контента в интернете.

27 апреля, в День российского парламентаризма, начали свою работу официальные аккаунты нижней палаты в социальных сетях -"ВКонтакте", Instagram, Одноклассники, Twitter, Facebook, Telegram.

По словам Левина, реализовывать идею будет отдел, созданный в структуре думского управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. "Насколько я знаю, предполагается, что его работа будет принципиально отличаться от ведения аккаунтов других государственных органов - содержание будет генерироваться не специалистами по продвижению контента в интернете, а профессиональными журналистами", - сказал парламентарий. "Рассчитываю, что со временем им удастся сделать Государственную Думу одним из интересных участников блогосферы", - добавил он.

Левин подчеркнул, что Госдума - это "открытый публичный орган народного представительства". "Естественно, что такой подход предполагает и прямой диалог с избирателем. А где сейчас наиболее активный и открытый диалог? В социальных сетях", - отметил он.

В связи с этим глава комитета Госдумы подтвердил, что соцсети являются наиболее логичным в современных условиях инструментом донесения своей повестки - от освещения мероприятий до разъяснения сути законодательной деятельности. Предполагается, что контент в каждой сети будет разным: в Instagram - парламент в лицах, в Facebook - мнения и оценки экспертов, а в соцсети "ВКонтакте" - разъяснения законов, заключил депутат.

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