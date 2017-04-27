Госдума запутсила аккаунты в соцсетях

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Запуск официальных аккаунтов Госдумы во всех основных социальных сетях подтверждает тренд на открытость парламента для граждан.

Такое мнение высказал ТАСС депутат, член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.

Ранее 27 апреля, в День российского парламентаризма, начали свою работу официальные аккаунты нижней палаты в социальных сетях - "Вконтакте", Instagram, Одноклассники, Twitter, Facebook, Telegram.

"Это общий тренд на открытость в работе парламента. Госдума стремится использовать современные средства коммуникации, коими являются социальные сети", - отметил Ревенко. Он сослался на исследования, согласно которым совокупная аудитория всех социальных сетей насчитывает десятки миллионов человек в месяц. "Поэтому, конечно, правильно использовать современные средства коммуникации для доведения информации о том, какие законы принимает Госдума, почему она это делает и как они отразятся на жизни общества", - убежден депутат.

Ревенко пояснил, что за ведение аккаунтов будет отвечать отдел современных информационных технологий и новых коммуникаций, созданный в рамках думского управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. По словам политика, контент в разных социальных сетях будет отличаться. "В Facebook будет больше разъяснений и экспертных оценок, в "Одноклассниках" и "Вконтакте", учитывая более молодежную аудиторию, будет более легкая информация", - привел пример он. "Что касается Instagram, то там будут фотофакты из жизни Госдумы, а в Telegram и Twitter - короткие и быстрые новости о тех решениях, которые принимает парламент", - заключил законодатель.

Со своей стороны советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко, комментируя запуск аккаунтов нижней палаты в соцсетях, отметил, что Госдума "должна быть современной и доступной для граждан". "В этом плане это, безусловно, хорошо", - убежден он.

"Я бы еще хотел, чтобы они сайт рано или поздно переделали, - признался советник главы государства. - Я вообще сторонник открытых историй, когда государство идет навстречу гражданам, это всегда здорово".