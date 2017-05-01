Шествия, забеги и большой татарский пирог: в 700 городах России празднуют Первомай

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), традиционно выступающая организатором массовых первомайских акций, прогнозирует, что в этом году демонстрации по случаю 1 мая соберут около 2,5 млн человек, они пройдут более чем в 700 городах и рабочих поселках. Шествия профсоюзов в регионах дополнят колонны многодетных семей, эстафеты и массовые дегустации национальных блюд.
По словам главы ФНПР Михаила Шмакова, основным лозунгом первомайских демонстраций будет "За достойную работу, зарплату, жизнь!". Самая крупная акция пройдет на Красной площади в Москве. "В шествии, как планируется, примет участие более 100 тысяч жителей Москвы и гостей столицы!" - сообщил председатель столичной федерации профсоюзов Михаил Антонцев.
На традиционную "маевку" соберутся в понедельник и представители КПРФ. Коммунисты пройдут шествием от монумента Владимиру Ленину на Калужской площади до Театрального проезда и проведут митинг возле памятника Карлу Марксу.
Центром мероприятий партии "Справедливая Россия", которые пройдут под лозунгом "Свобода! Солидарность! Справедливость!" станет район Красной Пресни. Помимо митинга, запланированы концерт, спортивные состязания, мастер-класс по русским шахматам. Как отмечается на сайте партии, на специально организованных общественных площадках гости праздника справороссов смогут, например, получить "консультации по вопросам жилищной политики и ЖКХ" или "ценные советы по выращиванию целебных растений, бесплатную литературу для огородников и садоводов".
ЛДПР обещает 1 мая праздничную программу на Пушкинской площади. По информации пресс-службы партии, "на площадке ЛДПР будут звучать музыка и песни в исполнении Владимира Жириновского, все желающие смогут получить партийную литературу и сувениры от ЛДПР". Запланирован и флешмоб от молодежной организации либерал-демократов и "праздничная первомайская дискотека".
Во Владивостоке первомайское шествие в этом году доверили открыть "Колонне будущего", в которой пройдут многодетные, приемные, опекунские и молодые семьи. По предварительным подсчетам администрации Приморского края, в составе колонны пройдут несколько сотен семей из разных уголков региона. Всего же заявки на участие в первомайской демонстрации подали уже более 20 тыс. жителей Приморья, которые сформируют более 30 колонн.
Организаторы шествия в Волгограде ожидают до 25 тыс. участников. Такую же численность прогнозируют в Алтайском крае. В соседней Республике Алтай кроме шествий и митингов пройдет ежегодное обновление доски почета новыми именами: среди "отличников" чабан, учитель и инструктор спортивной школы.
В Петербурге первомайское шествие традиционно пройдет по Невскому проспекту от площади Восстания, в нем участвуют представители всех политических сил города. Кроме того, на прошлой неделе Смольный (администрация города) согласовал оппозиционерам и градозащитным организациям проведение шествия и митинга численностью до 5 тыс. человек, одной из тем которого станет сохранение музейного статуса Исаакиевского собора, который планируется передать в безвозмездное пользование Московского патриархата Русской православной церкви на 49 лет.
Частью празднования Первомая во многих городах России являются легкоатлетические эстафеты, традиция проведения некоторых из них насчитывает десятилетия. Так, в 88-й легкоатлетической эстафете в Перми примут участие более 2 тыс. спортсменов, в числе которых сильнейшие легкоатлеты Прикамья, победители и призеры чемпионатов России, Европы, мира: Владимир Никитин, Константин Холмогоров, Татьяна Вешкурова и Максим Дылдин. В этом году она посвящена 100-летию старейшего краевого издания - газеты "Звезда".
"С 1930 года эстафета является самым массовым и популярным праздником в Прикамье, открывающим летний спортивный сезон. Эта традиция не прерывалась даже в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны", - сказали ТАСС в пресс-службе министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края. Маршрут эстафеты длиной около 6,5 км традиционно проходит по центральной улице Перми - Комсомольскому проспекту.
Новосибирская легкоатлетическая эстафета памяти Героя Советского Союза Валентина Подневича проводится в 41 раз, в этом году она будет посвящена 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В Северодвинске Архангельской области пройдет 62-я первомайская легкоатлетическая эстафета и 12-й рок-концерт, который тоже является традиционным первомайским мероприятием в городе корабелов. На этот раз в Северодвинск приедет Юлия Коган. "Первые концерты у нас проходили вообще на крыше ЦУМа, но сейчас от этого отказались, потому что 1 мая в Северодвинске холодно", - сказал ТАСС представитель организаторов концерта, объяснив перенос концерта на площадку перед ЦУМом.
Пенза первого мая станет первым городом, где встретят "Агитационный поезд "Армия Победы-2017". В полдень он прибудет на станцию Пенза-I из Самары, где состав №2 был сформирован Центральным военным округом, и с 29 апреля по 5 мая "Армия Победы" посетит Пензу, Самару, Уфу, Чебаркуль, Челябинск, Екатеринбург, где встретятся состав №2 из Пензы и состав №1, который стартует из Красноярска.
В Казани в национальном комплексе "Туган Авылым" праздник 1 мая отметят татарскими песнями и плясками. Здесь же приготовят большую губадию и раздадут по кусочку каждому гостю. Губадия - это блюдо татарской национальной кухни, закрытый круглый многослойный пирог, в составе которого изюм, рис, жареный творог, яйцо, сливочное масло. Диаметр губадии будет 80 см, высота - 15 см, печь ее начнут 1 мая в 6 часов утра три повара.
Организаторы ожидают, что отведать национальный пирог придут порядка 1500 человек. В 12 часов дня представители Государственного комитета по туризму зафиксируют новый кулинарный рекорд.
В Саранске все концертные программы, спортивные соревнования и выступления творческих коллективов пройдут с участием представителей национальных культур - русских, мордвы, татар. На фонтанном спуске в Саранске будет работать выставка изделий национальных народных умельцев Мордовии и других регионов России, в Центральном парке культуры и отдыха Саранска пройдет шоу ростовых кукол "Майский балаган".
Привычной частью празднования Первомая в ряде городов России стало молодежное шествие с абсурдными лозунгами - "Монстрация". В этом году она пройдет, как минимум, в 10 городах. Кроме того, в этот раз к первомайскому шествию впервые присоединится Прага - заявку подало чешское сообщество сибиряков, ожидается, что лозунги будут написаны на разных языках, что сделает шествие только интересней.
Самая многочисленная "Монстрация" традиционно пройдет на родине движения - в Новосибирске. Традиция зародилась в 2004 году и стала одной из визитных карточек города. Первое шествие собрало около 80 человек, в 2014 году было 4 тыс. "монстрантов", в 2015 и 2016 году - по 2 тысячи. В этот раз новосибирские "монстранты" пройдут в составе общегородского молодежного шествия "Передвижники".
На горнолыжном курорте "Горки Город" молодежный совет при главе Сочи 1 мая впервые реализует проект "Свободная сцена", дающий возможность местной молодежи выступить перед аудиторией. По словам председателя совета Константина Бутырева, будущие участники проекта проходят жесткий отбор. "У нас заявок очень много, у нас будет выступать, возможно, Даниил Плужников, сочинское отделение балета Todes, есть даже вокалисты, которые в Германии выступают", - сказал Бутырев. Он добавил, что рассчитывает на большой интерес гостей горнолыжного курорта.