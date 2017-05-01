Шествия, забеги и большой татарский пирог: в 700 городах России празднуют Первомай

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), традиционно выступающая организатором массовых первомайских акций, прогнозирует, что в этом году демонстрации по случаю 1 мая соберут около 2,5 млн человек, они пройдут более чем в 700 городах и рабочих поселках. Шествия профсоюзов в регионах дополнят колонны многодетных семей, эстафеты и массовые дегустации национальных блюд.

По словам главы ФНПР Михаила Шмакова, основным лозунгом первомайских демонстраций будет "За достойную работу, зарплату, жизнь!". Самая крупная акция пройдет на Красной площади в Москве. "В шествии, как планируется, примет участие более 100 тысяч жителей Москвы и гостей столицы!" - сообщил председатель столичной федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

На традиционную "маевку" соберутся в понедельник и представители КПРФ. Коммунисты пройдут шествием от монумента Владимиру Ленину на Калужской площади до Театрального проезда и проведут митинг возле памятника Карлу Марксу.

Центром мероприятий партии "Справедливая Россия", которые пройдут под лозунгом "Свобода! Солидарность! Справедливость!" станет район Красной Пресни. Помимо митинга, запланированы концерт, спортивные состязания, мастер-класс по русским шахматам. Как отмечается на сайте партии, на специально организованных общественных площадках гости праздника справороссов смогут, например, получить "консультации по вопросам жилищной политики и ЖКХ" или "ценные советы по выращиванию целебных растений, бесплатную литературу для огородников и садоводов".

ЛДПР обещает 1 мая праздничную программу на Пушкинской площади. По информации пресс-службы партии, "на площадке ЛДПР будут звучать музыка и песни в исполнении Владимира Жириновского, все желающие смогут получить партийную литературу и сувениры от ЛДПР". Запланирован и флешмоб от молодежной организации либерал-демократов и "праздничная первомайская дискотека".

"Колонна будущего" идет с Востока

Во Владивостоке первомайское шествие в этом году доверили открыть "Колонне будущего", в которой пройдут многодетные, приемные, опекунские и молодые семьи. По предварительным подсчетам администрации Приморского края, в составе колонны пройдут несколько сотен семей из разных уголков региона. Всего же заявки на участие в первомайской демонстрации подали уже более 20 тыс. жителей Приморья, которые сформируют более 30 колонн.

Организаторы шествия в Волгограде ожидают до 25 тыс. участников. Такую же численность прогнозируют в Алтайском крае. В соседней Республике Алтай кроме шествий и митингов пройдет ежегодное обновление доски почета новыми именами: среди "отличников" чабан, учитель и инструктор спортивной школы.

В Петербурге первомайское шествие традиционно пройдет по Невскому проспекту от площади Восстания, в нем участвуют представители всех политических сил города. Кроме того, на прошлой неделе Смольный (администрация города) согласовал оппозиционерам и градозащитным организациям проведение шествия и митинга численностью до 5 тыс. человек, одной из тем которого станет сохранение музейного статуса Исаакиевского собора, который планируется передать в безвозмездное пользование Московского патриархата Русской православной церкви на 49 лет.

Эстафета, пережившая войну

Частью празднования Первомая во многих городах России являются легкоатлетические эстафеты, традиция проведения некоторых из них насчитывает десятилетия. Так, в 88-й легкоатлетической эстафете в Перми примут участие более 2 тыс. спортсменов, в числе которых сильнейшие легкоатлеты Прикамья, победители и призеры чемпионатов России, Европы, мира: Владимир Никитин, Константин Холмогоров, Татьяна Вешкурова и Максим Дылдин. В этом году она посвящена 100-летию старейшего краевого издания - газеты "Звезда".

"С 1930 года эстафета является самым массовым и популярным праздником в Прикамье, открывающим летний спортивный сезон. Эта традиция не прерывалась даже в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны", - сказали ТАСС в пресс-службе министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края. Маршрут эстафеты длиной около 6,5 км традиционно проходит по центральной улице Перми - Комсомольскому проспекту.

Новосибирская легкоатлетическая эстафета памяти Героя Советского Союза Валентина Подневича проводится в 41 раз, в этом году она будет посвящена 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Северодвинске Архангельской области пройдет 62-я первомайская легкоатлетическая эстафета и 12-й рок-концерт, который тоже является традиционным первомайским мероприятием в городе корабелов. На этот раз в Северодвинск приедет Юлия Коган. "Первые концерты у нас проходили вообще на крыше ЦУМа, но сейчас от этого отказались, потому что 1 мая в Северодвинске холодно", - сказал ТАСС представитель организаторов концерта, объяснив перенос концерта на площадку перед ЦУМом.

Пенза первого мая станет первым городом, где встретят "Агитационный поезд "Армия Победы-2017". В полдень он прибудет на станцию Пенза-I из Самары, где состав №2 был сформирован Центральным военным округом, и с 29 апреля по 5 мая "Армия Победы" посетит Пензу, Самару, Уфу, Чебаркуль, Челябинск, Екатеринбург, где встретятся состав №2 из Пензы и состав №1, который стартует из Красноярска.

Татарский пирог и шоу ростовых кукол

В Казани в национальном комплексе "Туган Авылым" праздник 1 мая отметят татарскими песнями и плясками. Здесь же приготовят большую губадию и раздадут по кусочку каждому гостю. Губадия - это блюдо татарской национальной кухни, закрытый круглый многослойный пирог, в составе которого изюм, рис, жареный творог, яйцо, сливочное масло. Диаметр губадии будет 80 см, высота - 15 см, печь ее начнут 1 мая в 6 часов утра три повара.

Организаторы ожидают, что отведать национальный пирог придут порядка 1500 человек. В 12 часов дня представители Государственного комитета по туризму зафиксируют новый кулинарный рекорд.

В Саранске все концертные программы, спортивные соревнования и выступления творческих коллективов пройдут с участием представителей национальных культур - русских, мордвы, татар. На фонтанном спуске в Саранске будет работать выставка изделий национальных народных умельцев Мордовии и других регионов России, в Центральном парке культуры и отдыха Саранска пройдет шоу ростовых кукол "Майский балаган".

Молодежь добавит абсурда

Привычной частью празднования Первомая в ряде городов России стало молодежное шествие с абсурдными лозунгами - "Монстрация". В этом году она пройдет, как минимум, в 10 городах. Кроме того, в этот раз к первомайскому шествию впервые присоединится Прага - заявку подало чешское сообщество сибиряков, ожидается, что лозунги будут написаны на разных языках, что сделает шествие только интересней.

Самая многочисленная "Монстрация" традиционно пройдет на родине движения - в Новосибирске. Традиция зародилась в 2004 году и стала одной из визитных карточек города. Первое шествие собрало около 80 человек, в 2014 году было 4 тыс. "монстрантов", в 2015 и 2016 году - по 2 тысячи. В этот раз новосибирские "монстранты" пройдут в составе общегородского молодежного шествия "Передвижники".

На горнолыжном курорте "Горки Город" молодежный совет при главе Сочи 1 мая впервые реализует проект "Свободная сцена", дающий возможность местной молодежи выступить перед аудиторией. По словам председателя совета Константина Бутырева, будущие участники проекта проходят жесткий отбор. "У нас заявок очень много, у нас будет выступать, возможно, Даниил Плужников, сочинское отделение балета Todes, есть даже вокалисты, которые в Германии выступают", - сказал Бутырев. Он добавил, что рассчитывает на большой интерес гостей горнолыжного курорта.