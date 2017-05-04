Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье

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К 2050 году 70% населения планеты, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), будет жить в городах. Городская жизнь открывает людям больше возможностей, она дает доступ к более качественному медицинскому обслуживанию. Однако сам город — это зона повышенного риска для здоровья.
Как проблемы окружающей среды могут сказываются на здоровье, в каких условиях живут сегодня россияне и что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию — в материале ТАСС.
От патологий, связанных с проблемами окружающей среды, по данным ВОЗ, сегодня умирает почти каждый четвертый человек в мире. Особенно чувствительны к плохой экологии маленькие дети и пожилые люди.
Загрязнение воздуха, воды и почвы, вредные химические вещества, изменение климата и ультрафиолетовое излучение способствуют возникновению более чем 100 заболеваний. Среди них:
Грязный воздух — главная причина роста числа заболеваний. Содержащиеся в нем вредные вещества негативно влияют на органы дыхания, нервную, иммунную, мочеполовую системы, системы кровообращения, пищеварения, кроветворных органов, а также на процессы развития.
Одним из самых известных подтверждений того, как загрязнение воздуха влияет на здоровье стал Великий смог в Лондоне 1952 года. Из-за холодной погоды в декабре жители британской столицы использовали больше угля, чем обычно.
Многие жители российской столицы помнят дымное лето 2010 года, когда из-за природных пожаров Москву накрыл смог. Причиной стала аномальная жара на территории европейской части страны, — рекордная за более чем 130-летнюю историю метеонаблюдений.
В мае прошлого года ВОЗ пришла к выводу, что качество воздуха в городах ухудшается. Согласно данным организации, более 80% горожан планеты живут в районах с превышением уровней загрязнения, считающихся предельно допустимыми. Причины — автотранспорт и промышленные предприятия.
По данным ВОЗ
Подоробнее о загрязняющих веществах в атмосфере читайте в материале "Опасность в воздухе: чем дышат мегаполисы".
Важный фактор здоровья — безопасная вода. Однако около 1,8 млрд человек в мире вынуждены пользоваться источниками питьевой воды, загрязненными экскрементами. Грязная вода становится источником кишечных болезней, холеры, дизентерии, брюшного тифа и полиомиелита.
Многие водоемы на планете могут превратиться в ядовитые резервуары из-за сброса всевозможных загрязнителей — от бытовых сточных вод до промышленных отходов.
По прогнозам, к 2025 году половина населения мира будет жить в районах, испытывающих нехватку воды. Чтобы обеспечить наличие и качество воды, необходимо улучшать систему регулирования всех водных ресурсов, считают в ВОЗ.
Так оценивает обстановку в России Стратегия экологической безопасности РФ до 2025 года, утвержденная 20 апреля президентом РФ Владимиром Путиным.
По данным Минприроды, сегодня 27 российских регионов имеют ярко выраженные санитарно-гигиенические проблемы. Среди них — Магаданская, Курганская, Кемеровская, Челябинская, Свердловская области и Красноярский край. Во многом это связано с устаревшими, экологически небезопасными производственными мощностями.
Для сокращения объема загрязненных сточных вод предприятиям ЖКХ выдаются субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат по кредитам, полученным на строительство и модернизацию очистных сооружений.
Для оценки здоровья населения в Минприроды предлагают создать систему индикаторов.