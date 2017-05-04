Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье

К 2050 году 70% населения планеты, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), будет жить в городах. Городская жизнь открывает людям больше возможностей, она дает доступ к более качественному медицинскому обслуживанию. Однако сам город — это зона повышенного риска для здоровья.

Как проблемы окружающей среды могут сказываются на здоровье, в каких условиях живут сегодня россияне и что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию — в материале ТАСС.

Каждый четвертый

От патологий, связанных с проблемами окружающей среды, по данным ВОЗ, сегодня умирает почти каждый четвертый человек в мире. Особенно чувствительны к плохой экологии маленькие дети и пожилые люди.

Загрязнение воздуха, воды и почвы, вредные химические вещества, изменение климата и ультрафиолетовое излучение способствуют возникновению более чем 100 заболеваний. Среди них:

"Невидимый убийца"

Грязный воздух — главная причина роста числа заболеваний. Содержащиеся в нем вредные вещества негативно влияют на органы дыхания, нервную, иммунную, мочеполовую системы, системы кровообращения, пищеварения, кроветворных органов, а также на процессы развития.

Великий и ужасный смог Одним из самых известных подтверждений того, как загрязнение воздуха влияет на здоровье стал Великий смог в Лондоне 1952 года. Из-за холодной погоды в декабре жители британской столицы использовали больше угля, чем обычно. Над городом образовалось гигантское плотное облако дыма.

В результате загрязнения воздуха погибли свыше 4 тыс. человек, еще 8 тыс. скончались от его последствий в течение нескольких месяцев.

Парламент принял Закон о чистом воздухе. В Лондоне было запрещено использовать дешевые виды угля. Многие жители российской столицы помнят дымное лето 2010 года, когда из-за природных пожаров Москву накрыл смог. Причиной стала аномальная жара на территории европейской части страны, — рекордная за более чем 130-летнюю историю метеонаблюдений. Во многих регионах РФ температура воздуха приближалась к 40-градусной отметке или превысила этот показатель.

Из-за экстремальной жары ухудшилась экологическая обстановка, активизировались торфяные и лесные пожары.

Аномальные погодные условия повлияли на общий показатель смертности за год (в целом за 2010 год количество умерших выросло на 20 тыс. человек, или на 1% по сравнению с 2009 годом, сообщает ТАСС-Досье со ссылкой на доклад бывшего министра здравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой).

В мае прошлого года ВОЗ пришла к выводу, что качество воздуха в городах ухудшается. Согласно данным организации, более 80% горожан планеты живут в районах с превышением уровней загрязнения, считающихся предельно допустимыми. Причины — автотранспорт и промышленные предприятия.

Какие вещества в воздухе наиболее опасны для здоровья PM2,5 — мелкодисперсные частицы диаметром менее 2,5 микрометров. Источники появления — транспорт, электростанции, промышленные предприятия. Способны проникать в легкие человека и накапливаться в них, при этом практически не выводятся из организма.

Приземный озон. Образуется из уже находящихся в воздухе вредных загрязнителей — "предшественников" (оксидов азота, летучих углеводородов) — под действием солнечного излучения. Вызывает респираторные заболевания, включая астму.

Оксиды азота. Источники появления — выхлопы транспорта и выбросы промышленных предприятий. Вызывают респираторные заболевания. По данным ВОЗ Подоробнее о загрязняющих веществах в атмосфере читайте в материале "Опасность в воздухе: чем дышат мегаполисы".

Источник жизни и смерти

Важный фактор здоровья — безопасная вода. Однако около 1,8 млрд человек в мире вынуждены пользоваться источниками питьевой воды, загрязненными экскрементами. Грязная вода становится источником кишечных болезней, холеры, дизентерии, брюшного тифа и полиомиелита.

Многие водоемы на планете могут превратиться в ядовитые резервуары из-за сброса всевозможных загрязнителей — от бытовых сточных вод до промышленных отходов.

По прогнозам, к 2025 году половина населения мира будет жить в районах, испытывающих нехватку воды. Чтобы обеспечить наличие и качество воды, необходимо улучшать систему регулирования всех водных ресурсов, считают в ВОЗ.

Ситуация в России

Три четверти населения России (74%) проживают на территории, которая подвергается негативному воздействию промышленных объектов и транспорта.

До 40% россиян регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам.

Так оценивает обстановку в России Стратегия экологической безопасности РФ до 2025 года, утвержденная 20 апреля президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным Минприроды, сегодня 27 российских регионов имеют ярко выраженные санитарно-гигиенические проблемы. Среди них — Магаданская, Курганская, Кемеровская, Челябинская, Свердловская области и Красноярский край. Во многом это связано с устаревшими, экологически небезопасными производственными мощностями.

Для сокращения объема загрязненных сточных вод предприятиям ЖКХ выдаются субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат по кредитам, полученным на строительство и модернизацию очистных сооружений.

Для оценки здоровья населения в Минприроды предлагают создать систему индикаторов.