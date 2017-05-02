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Депутат просит Роспотребнадзор проверить детские лагеря после ЧП в Ижевске

Общество
2 мая, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

В детском лагере в Ижевске отравились 65 человек

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина направила запрос руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, в котором просит проверить детские лагеря на предмет соответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

Парламентарий обратилась к главе ведомства после массового отравления в детском лагере в Ижевске.

По последней информации, количество пострадавших от пищевого отравления в детском лагере в Ижевске выросло до 65 человек. По словам медиков, у детей наблюдались симптомы кишечной инфекции. Точный диагноз станет известен позже, после получения результатов анализов.

Парламентарий заявила ТАСС, что у нее "сердце кровью обливается каждый раз, когда становится известно о массовых происшествиях, связанных с детьми". "Почему дети так часто страдают от разгильдяйства администрации? Как можно экономить или пренебрегать мерами безопасности в отношении детей? Что это, жажда наживы или преступная халатность?" - задалась она вопросом.

Вторыгина выразила удивление в связи с тем, что летняя оздоровительная кампания только начинается, а уже происходят такие серьезные случаи. "Что же будет дальше? Ведь данный случай не стал исключением, а напротив, является скорее нормой". Она обратила внимание, что только в прошлом году произошла целая череда подобных происшествий. 

Одновременно Вторыгина напомнила, что с 1 января текущего года вступил в силу закон о госрегулировании организации отдыха и оздоровления детей, который четко устанавливает ответственных за создание безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления.

"В законе также прописан механизм общественного контроля за реализацией мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей. Все лето мы планируем совместно с общественными организациями и неравнодушными гражданами проводить проверки детских лагерей, выявлять нарушителей и безответственных работников, которым не место в детских здравницах", - заключила она.

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Вторыгина, Елена Андреевна
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