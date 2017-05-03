Сенатор от Петербурга призвал законом закрепить право на анонимность при отказе от ребенка

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Женщины должны иметь право на передачу новорожденных социальным службам на условиях анонимности, в связи с этим необходимо законодательно закрепить право матерей на оставление детей в специально отведенных местах (беби-боксах) на условиях анонимности. Такое мнение высказал журналистам зампред комитета Совета Федерации по экономполитике, сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов.

Как сообщили в пресс-службе сенатора, сейчас Кутепов работает над законопроектом, "направленным на обеспечение права ребенка на жизнь в случае, если он нежелателен, а мать ребенка, находящаяся в тяжелой жизненной ситуации, хочет остаться неизвестной".

"Важно обеспечить баланс между сохранением жизни ребенка и анонимностью женщины, передающей своего ребенка социальным службам. Создание мест, где женщина может в условиях полной анонимности передать своего ребенка без угрозы для его здоровья и жизни, необходимо", - цитирует слова Кутепова пресс-служба.

Сейчас, напомнил сенатор, если женщина хочет отказаться от ребенка, то она может прийти в родильный дом и написать заявление на отказ, указав свою фамилию. "Между тем в реальности далеко не все матери, решившие отказаться от младенца, официально оставляют его в роддоме. При этом таким мамам небезразлична судьба ребенка, и именно поэтому они оставляют младенцев в общественных местах в надежде на то, что кто-нибудь найдет их и позаботится", - сказал Кутепов.

По его мнению, создание специальных беби-боксов позволит решить проблему анонимности и защитит новорожденных.

"Ставлю во главу угла жизнь детей, их возможности и социализацию в обществе. Я собираюсь продолжить дело своего коллеги и земляка Вадима Тюльпанова (умер в марте 2017 года - прим. ТАСС), который активно занимался решением этой проблемы", - заключил Кутепов.

История вопроса

В декабре 2015 года в Думу был внесен законопроект, наделяющий региональные власти правом решать, нужно ли устанавливать на территории субъекта беби-боксы. Он был подготовлен сенаторами Вадимом Тюльпановым, Лилией Гумеровой и Еленой Афанасьевой, а также депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым. Документ получил отрицательный отзыв правительства, которое сочло идею создания беби-боксов противоречащей Конституции РФ, по которой забота о детях и их воспитание являются не только правом, но и обязанностью родителей. Член Совета Федерации Елена Мизулина, в свою очередь, ранее внесла в Госдуму законопроект о полном запрете беби-боксов и обратилась к генпрокурору РФ с просьбой проверить законность работы имеющихся в регионах мест для анонимного оставления младенцев.

В марте 2017 года в нижнюю палату группой депутатов от фракции "Единая Россия" был внесен еще один проект закона, который также наделяет регионы правом создании беби-боксов. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, выступающий соисполнителем по этому вопросу, 18 апреля поддержал инициативу к первому чтению. Как отмечают авторы в пояснительной записке, сейчас в России эксплуатируются несколько десятков беби-боксов. Вместе с тем, указывают парламентарии, в законодательстве отсутствует правовое регулирование использования таких мест, не установлены требования к их безопасности и порядок их эксплуатации.