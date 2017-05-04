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"Ведомости": Минприроды хочет запретить захоронение некоторых видов отходов к 2021 г.

Общество
4 мая, 4:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

С 2018 г. предполагается запретить захоронение лома и отходов металлов, термометров, ртутных ламп, с 2019 г. - бумаги и покрышек, а с 2021 г. - кассовых аппаратов, электробытовых приборов, батареек

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Утилизированные в процессе переработки ртутные лампы

Утилизированные в процессе переработки ртутные лампы

© Антон Буценко/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Минприроды предложило запретить захоронение некоторых видов отходов к 2021 году с целью стимулирования их переработки. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на подготовленный ведомством проект постановления, с которым ознакомилось издание.

Как отмечает газета, документ предполагает запрет захоронения с 2018 г. лома и отходов металлов, термометров, ртутных ламп, с 2019 г. - бумаги и покрышек, а с 2021 г. - кассовых аппаратов, электробытовых приборов и батареек.

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Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской сообщил изданию, что запрет должен стимулировать вторичную переработку, поскольку рост отходов при низком уровне их утилизации является одной из главных экологических угроз. По его словам, такие меры вводятся поэтапно, чтобы сформировалось предложение на рынке переработки.

Министр отметил, что запрет "дополнит механизм расширенной ответственности производителей за утилизацию товаров", а также региональные схемы сбора, транспортировки и размещения отходов. "Сейчас мы готовим предложения по формированию экономических стимулов для населения к сортировке отходов и для бизнеса - по их сбору", - сообщил он.

По данным газеты, в России ежегодно образуется около 4 млрд тонн отходов. Около 15 тыс. санкционированных свалок занимают порядка 4 млн га.

19 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию экологической безопасности России до 2025 года. В частности, в документе говорится о внедрении инновационных и экологически чистых технологий обращения с отходами, создании индустрии утилизации, в том числе повторного применения отходов, а также обозначаются источники и механизмы ресурсного обеспечения подобных предприятий.

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