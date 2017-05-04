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В Финском заливе обнаружили две погибшие в боях на Балтике советские подлодки

Общество
4 мая, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Субмарины класса "Щука" погибли при форсировании немецкого минного заграждения "Зееигель" в 1942 и в 1943 годах

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Участники поисковой экспедиции "Поклон кораблям Великой победы" обнаружили в районе острова Большой Тютерс в Финском заливе две советские подводные лодки класса "Щука", погибшие в боях на Балтике во время Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил руководитель экспедиции Константин Богданов.

"Подлодка Щ-406 обнаружена на глубине 60 метров, Щ-320 находится на глубине 46 метров. Обе лодки погибли при форсировании немецкого минного заграждения "Зееигель" ("Морской еж"), в 1942 и в 1943 годах.

Поиск осуществлялся с помощью новейшего гидролокатора бокового обзора российского производства. "Идентификация проведена в ходе погружений, на основании конструктивных особенностей каждой из субмарин", - пояснил Богданов.

Он добавил, что дайверы экспедиции установили детали и обстоятельства гибели подводных кораблей. Каждая из обнаруженных лодок активно участвовала в боевых действиях на Балтике. При этом субмарина Щ-406 под командованием капитана второго ранга Евгения Осипова, по официальным данным, в 1942 году уничтожила пять кораблей противника и даже сумела привезти с собой пленных моряков с одного из потопленного транспортных судов. Весь экипаж лодки был награжден орденами и медалями, а Осипов стал одним из двух подводников-балтийцев, удостоенных звания Герой Советского Союза к 1942 году.

Богданов также добавил, что 5 мая из Кронштадта планирует выйти судно Балтийского флота с представителями Западного военного округа, Московской Духовной академии и журналистами. Дайверы экспедиции установят на корпуса погибших подлодок мемориальные доски с именами членов экипажа, будет проведена панихида и отданы воинские почести.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента РФ от 5 апреля 2016 года и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом. Экспедиция проводится при поддержке депутата Госдумы, генерала армии Николая Ковалева, командования Западного военного округа и управления федеральной пограничной службы ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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