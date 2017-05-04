Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зюганов поддержал московскую программу реновации жилья

Общество
4 мая, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

По мнению лидера КПРФ, проблема ветхого жилья затрагивает все регионы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании Госсовета выступил в поддержку программы реновации жилищного фонда в Москве.

"40% граждан живет в жилье хрущевской эпохи, оно все или ветхое, или аварийное, или требует немедленного сноса. В этой связи хотел бы обратить внимание на инициативу москвичей, которые предложили целую серьезную программу, внесли пакет законов по решению этой проблемы", - сказал Зюганов.

"Мне представляется, она (проблема ветхого жилья - прим. ТАСС) касается каждого региона, и в этой связи нам надо подумать, каким образом реализовать государственную программу", - добавил Зюганов.

Смотрите также
Панельный дом серии 1-515

Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 20 лет, объемы реновации станут понятны, когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м., на что могли пойти 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы). Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек.

В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе программа будет финансироваться из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Персоны
Зюганов, Геннадий Андреевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
12
Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: не плачь по мне, Украина
2
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
3
Москвич выбросил собаку с 16-го этажа дома в Троицке
4
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
5
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
6
Часть делегации сирийской оппозиции со скандалом покинула заседание в Астане
7
Навальный получил загранпаспорт для лечения за границей
Темы дня
Загрузка...
Реклама