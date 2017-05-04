Зюганов поддержал московскую программу реновации жилья

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании Госсовета выступил в поддержку программы реновации жилищного фонда в Москве.

"40% граждан живет в жилье хрущевской эпохи, оно все или ветхое, или аварийное, или требует немедленного сноса. В этой связи хотел бы обратить внимание на инициативу москвичей, которые предложили целую серьезную программу, внесли пакет законов по решению этой проблемы", - сказал Зюганов.

"Мне представляется, она (проблема ветхого жилья - прим. ТАСС) касается каждого региона, и в этой связи нам надо подумать, каким образом реализовать государственную программу", - добавил Зюганов.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 20 лет, объемы реновации станут понятны, когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м., на что могли пойти 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы). Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек.

В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе программа будет финансироваться из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.